Tallene spriker kraftig mellom TV 2 og NRK

Da de fÞrste resultatene ble presentert, ble det jubel tre ganger pÄ Venstres valgvake pÄ Salt i Oslo: FÞrst for HÞyre sine nasjonale tall, sÄ en slags jubel for sine egne nasjonale tall som forelÞpig ligger under fem prosentpoeng.

Den hÞyeste jubelen kom imidlertid da tallene for Oslo ble presentert. Der ser det ut til at det gÄr mot et byrÄdsskifte. HÞyre, Venstre, Frp og KrF fÄr 32 mandater basert pÄ forhÄndsstemmene. 30 mandater er nok for flertall i bystyret.

– Det spriker veldig, men det ser lovende ut, sier leder i Oslo Venstre Grunde Almeland.

– Tror du pĂ„ et klart svar i kveld?

– Sist gang tikket det siste bystyremandatet til Venstre inn da jeg satt pĂ„ nachspiel. Det kan skje i Ă„r ogsĂ„.