Forsker om Ap-fiasko: – Sjokkerende!

Det var avmålt stemning på MDGs valgvake på Sentralen da prognosene ble klare: Partiet ser ut til å gå kraftig tilbake både i Oslo og nasjonalt.

– Kan det bli aktuelt for MDG å i forhandlinger med Høyre og Venstre for å dra et nytt styre i en grønnere retning?

– Jeg tenker at det er naturlig å invitere Venstre til vår side, sier finansbyråd i Oslo, Einar Wilhelmsen.

– De har sagt i valgkampen at de er for å fortsette sykkelveiutbyggingen, og at de er for å gjennomføre en klimapolitikk som tar oss til en politikk som gir utslippsreduksjoner i 2030, legger han til.

– Er det helt uaktuelt å gå i samtaler med H og V?

– Vi har sagt at avstanden mellom oss og Høyre, realpolitisk, er veldig stor her. Så det tror jeg blir veldig krevende, sier han.