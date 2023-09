Se nå: Partilederdebatt på Stortinget

Senterpartiet går kraftig tilbake under årets lokalvalg. Foto: Siri Øverland Eriksen

– Det er aldri hyggelig eller artig å gå tilbake, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp).

– Men vi gjorde et historisk godt valg for to år siden og vi gjorde et historisk godt valg for fire år. Så uansett befester Sp seg som et bredt parti som er å regne med, legger hun til.

Borch vil ikke spå om hvor mange av dagens 136 ordførere partiet kan miste:

– Det blir spennende å se. Jeg skal ikke gjette, sier Borch og peker på at regjeringen har gått «fra krise, til krise til krise».

– Det har gjort det veldig vanskelig å formidle politikken vi gjennomfører. Der har vi nok en jobb å gjøre, sier Borch.