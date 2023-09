Skjelt ut av Johansen. Nå er Lippestad inne i bystyret.

Det er store problemer med publiseringen av valgresultatene flere steder. Det rammer Oslo.

– Vi er ferdig, så vi venter bare på at Valgdirektoratet får publisert, sier Karina Miller.

Hun er leder i avdelingen for valg i Oslo kommune. Miller opplyser at resultatet er mer eller mindre klart, men at systemfeilen hos Valgdirektoratet gjør at det ikke blir publisert.

– Vi har vært klare kjempelenge. Vi har 101 kretser og mangler å telle opp 10 stykker. Resultatet fra Oslo hadde vært klart nå. Per nå har kun 35.000 stemmesedler blitt publisert.

Miller anslår at det gjenstår om lag 150.000 sedler.

Valgdirektoratet opplyser at det er problemer med opptellingen i minst 22 kommuner.