LO-lederen: – Et motbakke-valg

Stortingspresident Masud Gharahkhani er skuffet over kommunevalget. Foto: Javad Parsa / NTB

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) erkjenner nederlaget og uttrykker skuffelse over valgresultatet.

– Vi må erkjenne at dette valget for sosialdemokratiet er et elendig valgresultat. Jeg mener et styringsparti som får så tydelig tilbakemelding fra velgerne må åpent si at vi forstår tilbakemeldingen: Folk er ikke fornøyd med oss. De forventer mer av oss. De er skuffet. Vi må forstå alvoret og tilbakemeldingen for å gjøre noe, skriver han på Facebook.