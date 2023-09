Valgthriller i Stavanger: Kan fortsatt bli rødt

Kari Nessa Nordtun har fortsatt en liten mulighet til å beholde ordførerkjedet. Foto: Carina Johansen / NTB

Venstre og Arbeiderpartiet kjemper fortsatt om det siste mandatet i Stavanger. Alle stemmene og personstemmer er fortsatt ikke talt opp.

Tirsdag morgen skiller bare noen få stemmer mellom partiene på det siste mandatet, skriver Stavanger Aftenblad.

– Arbeiderpartiet er nærmest å vinne et mandat og Venstre nærmest å tape et slik det ser ut nå. Vi vet at det gjenstår fintelling og at Kari har fått mange slengere, så vi har absolutt ikke gitt opp håpet sier Dag Mossinge (Ap) til avisen.

Lenge så det ut til at borgerlig side kunne ta tilbake ordførerkjedet, som de tradisjonelt har hatt i byen. Men nå er det altså en sjanse for at ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) kan beholde det likevel.