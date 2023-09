Oslo MDG-leder utelukker ikke Høyre-samarbeid

Det er fremdeles håp for Kent Thomas Hågenstad Ranum (H), som vil bli Trondheims neste ordfører. Arkivfoto: Geir Olsen / NTB

Senterpartiet, som åpner for et borgerlig samarbeid, ligger kun 137 stemmer unna et ekstra mandat i Trondheim – og alle stemmene er ennå ikke telt.

– Rødgrønn side er i spill, og Sp åpner for å bytte side. Et sterkere Sp på bekostning av SV er sånn sett dårlig nytt for Aps ordførerkandidat Emil Raaen, sier politisk redaktør Siv Sandvik i Adresseavisen.

Tirsdag kveld skal poststemmene som kom inn mandag og tirsdag, telles.

SV er nærme å miste ett av sine mandat i den tradisjonelt Ap-tunge byen, ifølge beregninger gjort av Poll of polls. Foreløpig ligger Senterpartiet best an til å kapre dette mandatet, noe som øker sjansene til Kent Thomas Hågenstad Ranum (H), som vil bli Trondheims neste ordfører.

I Trondheim fikk Høyre fikk en oppslutning på 29,2 prosent (+8,6), mens Arbeiderpartiet landet på 24,2 (-0,8). Det er derfor ennå åpent hvem som skal styre bartebyen fremover.