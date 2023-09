Ikke i mål med sonderingene i Oslo

– Vi står fast på at vi ønsker et samarbeid med Venstre, Frp og KrF. Det er ikke aktuelt for oss å snakke med andre partier om byrådssamarbeid.

Det sier kommende byrådsleder Eirik Lae Solberg i Høyre til Aftenposten. De har torsdag invitert de tre partiene til sonderinger. Målet her å danne en plattform for byrådet å regjere på. Venstre er avgjørende for Høyres plan. Venstre ønsker helst at Miljøpartiet de grønne (MDG) blir en del av samarbeidet og at Fremskrittspartiet holdes utenfor.

Selv om Venstre har takket ja til sonderingssamtalene, er målet til Venstre fortsatt at MDG tas med i forhandlingene. MDG har signalisert at de ønsker å delta, men Høyre sier altså at det ikke er aktuelt.