Valgstudio

Sp-landsmøtet vil ha en opptrappingsplan for norsk matproduksjon og en tidfestet plan for tetting av bøndenes inntektsgap.

Det ble vedtatt på landsmøtet søndag. Flere delegater var misfornøyd med at planen for inntektsutjevning ikke tidfestet når målet skulle være innfridd.

– Norsk matproduksjon har aldri vært viktigere, og jeg er glad for at jeg har et landsmøte i ryggen som er utålmodige og offensive på veien videre. Selvforsyningsgraden må økes, sier landbruks og matminister Sandra Borch.

Sp går også inn for å styrke investeringsvirkemidlene kraftig, etablere beredskapslagring for korn, å påse at nye handelsavtaler ikke avgir kvoter av norske jordbruksprodukter og å arbeide for endringer i WTO avtalen til fordel for norsk landbruk.