Følg Vedums tale direkte klokken 9.30

Demonstranter fra Kystbrølet sto klar utenfor Senterpartiets landsmøte. Foto: Odd Inge Aas

Fredag morgen starter Senterpartiets landsmøte i Trondheim. Utenfor konferansehotellet regjeringspartiet skal diskutere politikk de neste dagene, hadde det møtt opp godt over hundre demonstranter.

De protesterer mot det de mener er løftebrudd fra Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum i regjering.

Det er spesielt lakseskatten fra regjeringen de reagerer på. Demonstrantene mener at den i realiteten tapper kysten og Distrikts-Norge for penger. Derfor reagerer de også ekstra sterkt på at Senterpartiet har gått inn for det i regjering.

Vedum og Senterpartiet ble anklaget for løftebrudd fra det budskapet de fremførte i valgkampen.