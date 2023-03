Lysbakken holder avskjedstale

I sin landsmøtetale tok finansministeren regjeringens omstridte skattegrep i forsvar.

Han pekte på at over halvparten av vindkraftanleggene på land er eid fra utlandet. Han mener derfor at grunnrenteskatt er helt riktig, så en større andel av overskuddet derfra kommer fellesskapet til gode.

Utenfor hotellet i Trondheim hadde det møtt opp demonstranter som protesterte mot grunnrenteskatten på havbruksnæringen.

Også det tok Vedum i forsvar. Han sa at det er bra at det er mulig å bli rik på havbruk i Norge, men at om 5–10 år kommer det til å være bred enighet om at det var rett å innføre også den skatten.