Valgkomiteen innstiller Lars Haltbrekken som ny nestleder

I talen bekjennet Lysbakken at han bar på en stor sorg over at SV, Ap og Sp ikke fant sammen i regjering etter valget i 2021. Han pekte på at SV er det eneste partiet på venstresiden som ikke har lukket døren for regjeringssamarbeid med noen andre.

Han akket seg over at Sp markerer politisk avstand til SV, i stedet for å legge vekt på sakene de har felles - som EU/EØS-motstanden.

Helt på tampen av talen kom han med en støtteerklæring til Kirsti Bergstø, som er den eneste kandidaten til å ta over ledervervet. Hun velges da etter alt å dømme til ny SV-leder lørdag.

- Støtt Kirsti, sånn som dere har støttet meg. Stå sammen. Alltid videre, sa han.