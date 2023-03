Forbud avvist etter heftig mobildebatt i Høyre

Unge Høyre-leder Ola Svenneby ville ikke ha økt aldersgrense på sosiale medier. Foto: Heiko Junge, NTB

Debatten om unges mobilbruk ble en av de lengste og mest engasjerte under Høyres landsmøte.

Mathilde Tybring-Gjedde og Nikolai Astrup tok i forkant til orde for en kraftig innstramming i reglene for unges mobilbruk. De ville ha forbud mot mobil i grunnskolen og økt aldersgrense på sosiale medier.

Unge Høyre tok kraftig til motmæle.

Heller ikke landsmøtet ville være med på kraftige innstramninger.

Til slutt endte det med at hele uttalelsen “Høyre vil skjerme barna for digitaliseringens skyggesider” ble stemt ned og avvist av landsmøtet.

Den tok til orde for økt aldersgrense på sosiale medier (fra dagens 13 år) og en reell aldersverifisering for å bruke sosiale medier (for eksempel BankID).

Uttalelsen tok også til orde for at skolen bør være mobilfri. Et mindretall i resolusjonskomiteen mente at uttalelsen burde gå enda lenger og si at skolen skal være mobilfri.