Bollestad vil fjerne Kjerkol

- Jonas Gahr Støre, nå vil jeg omme med et råd til deg: Nå trengs det et skifte. Det er på tide å få inn noen som vet hva de vil og en helseminister som kan styre sektoren med stø hånd!

KrF-leder Olaug Bollestad mener helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) gjør en slett jobb.

- Kjerkol har prioritert å gå til angrep på ideelle aktører som driver helsetilbud. Fjernet fritt behandlingsvalg for pasientene. Hun har fratatt sykehusene muligheten til å hente inn vikarer for å dekke opp det kritiske behovet for personell før hun har et alternativ. Og hvem blir skadelidende av dette? Først og fremst pasientene. Men også de ansatte som må gjøre mer, løpe fortere, og blir færre og færre, sa Bollestad til KrF-landsmøtet fredag.

Hun sa at KrF har fremmet en rekke forslag i Stortinget denne våren, om en bedre arbeidshverdag, bedre rammer for ledere og bedre muligheter for etter- og videreutdanning.

- Vi ga sykehusene 2,2 milliarder kroner utover det regjeringen gav i vårt alternative budsjett.

Hun sa at det handler om å gi rett hjelp til riktig tid:

- Skape trygghet for innbyggerne. Trygghet for at du skal få den hjelpen du trenger, når du trenger den. Og vet dere: det klarer ikke helseministeren vår å sørge for Nå har det vært ganske stille fra Kjerkol, det eneste hun gjør er å ta imot alle rapportene hun har bestilt - men det betyr ikke at ikke problemene er der. For Kjerkol, det nytter ikke bare stikke hodet i sanden og gjemme deg og håpe at alt går over!

Hun sa at Kjerkhol ikke har tilliten som trengs for å bygge et sterkt helsevesen for fremtiden. Hverken blant helsepersonell eller pasienter.