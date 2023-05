Direkte: Statsminister Jonas Gahr Støre taler til landsmøtet

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), her på besøk i Helsingfors onsdag. Foto: Javad Parsa / NTB

Jonas Gahr Støre mener Arbeiderpartiets politikk vil gi gode utslag for trygdede og lavtlønte utover året.

På NRKs Politisk kvarter torsdag ble statsministeren blant annet spurt om han er enig med dem som sier det er en skam at matkøene vokser under Aps styre.

– Det er en fattigdomsopplevelse for mange mennesker i Norge som vi ikke skal ha. Jeg er glad for at det er politisk engasjement for å gjøre noe med det.

– Og jeg tror den linjen med å sørge for at de menneskene kan få anledning til å jobbe og klare seg på egen inntekt, er et veldig viktig bidrag. Og det motiverer og engasjerer Arbeiderpartiet tungt, svarte statsministeren.

Støre sier ved inngangen til Aps landsmøte at han ser et parti med motiverte folk som vil ta ansvar, og at det derfor ikke er «et parti i krise» han opplever.