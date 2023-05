Følsvik med tre hatter i Folkets Hus

Trygdeytelsene i det norske velferdssystemet er så lave at folk blir presset ut i fattigdom, mener AUF-leder Astrid Hoem.

– Folk går på jobb og betaler skatt fordi det kommer med et løfte tilbake om at du skal få et sikkerhetsnett du kan stole på, AUF-lederen da hun talte til landsmøtet i Arbeiderpartiet torsdag ettermiddag.

– Og akkurat nå er det mange som ikke kan stole på sikkerhetsnettet vårt. For ytelsene er så lave at du blir presset ut i fattigdom.

Innlegget må ses i sammenheng med debatten om arbeidslinjen og det som enkelte steder er blitt omtalt som et gryende trygdeopprør i Ap. Tall NRK har omtalt, viser blant annet at Nav-ytelsene for mange er så lave at de må spe på med sosialstønad for å få endene til å møtes.

Det er en frykt blant enkelte i Ap for at den såkalte arbeidslinjen skal føre til at nivået på offentlige ytelser blir holdt så lave at det ikke er mulig på leve av dem.

– Når folk vender seg til velferdsstaten for hjelp, men forblir fattige, da er det ikke folkene det er noe feil med. Da er det systemet som er feil, sa Hoem.