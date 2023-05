Støre-regjeringen kutter i skattene

Natur og ungdom demonstrerte utenfor Folkets Hus da Ap-delegatene møttes på Youngstorget i Oslo lørdag morgen. De krever at landsmøtet sier nei til gruvedrift på havbunnen.

Natur og ungdom frykter at regjeringen vil åpne for å hente ut mineraler fra havbunnen uten at konsekvensene for miljøet er godt nok kjent.

– Forskerne verden over er krystallklare: Vi vet for lite om konsekvensene gruvedrift vil få for dyphavene, for fiskeribestandene, mulige medisiner og sårbare dyrearter, sier leder Gina Gylver i Natur og Ungdom.

Hun myndighetene nå går altfor fort frem.

– Statens egne fagmyndigheter mener prosessen går for fort og at konsekvensutredningen har så store kunnskapshull at det ikke engang er juridisk grunnlag for å åpne havområder, sier Gylver.

Konsekvensutredningen har vært på høring, og regjeringen har varslet en stortingsmelding i løpet av våren.

Landsmøtet skal lørdag behandle en uttalelse der det heter at «Arbeiderpartiet vil utforske mulighetene for bærekraftig utvinning av havbunnsmineraler.»