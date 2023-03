Bane Nors konsernsjef Gorm Frimannslund går av

Det har stormet rundt Bane Nor de siste månedene. Nå går toppsjefen av.

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor går av.

14.03.2023 12:04 Oppdatert 14.03.2023 12:39

Bane Nors konsernsjef Gorm Frimannslund går av. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Frimannslund og styret er blitt enige om at det er riktig å fratre rollen som sjef, heter det i meldingen. Bane Nor omtaler den siste tiden som «krevende for den norske jernbanen».

– Gorm Frimannslund er en flott person som jeg har satt stor pris på å samarbeide med, sier Cato Hellesjø, styreleder i Bane Nor.

Frimannslund ble utnevnt som Bane Nor-sjef høsten 2016.

Han kommenterer selv ikke avgangen i pressemeldingen. Det har foreløpig ikke lykkes Aftenposten å komme i kontakt med Frimannslund.

Heller ikke Hellesjø har besvart våre henvendelser.

Henning Bråtebæk konstitueres som ny konsernsjef fra og med tirsdag. Han kommer fra selskapet Spordrift, som nylig ble innlemmet i Bane Nor.

Frimannslund vil frem til og med januar 2024 være til disposisjon for Bane Nor, skriver de i meldingen.

Bane Nor har vært under hardt press siden åpningen av Follobanen i midten av desember. Linjen ble stengt etter åtte dager som følge av branner på det elektriske anlegget. Banen var stengt i 2,5 måneder.

Selskapet har som følge av Follobanen-problemene fått massiv kritikk fra både pendlere og politikere.

Aftenposten har tidligere omtalt at toppledelsen i Bane Nor sliter med lav tillit også blant egne ansatte.

Frimannslund tjener tre millioner kroner i året, står det i selskapets årsrapport. Her står det også at Frimannslund har rett på ett års etterlønn om han sparkes. Dette reduseres om han får ny jobb, men han skal ha minst et halvt år i etterlønn.

Bane Nor-sjefens årslønn er én million kroner mer enn årslønnen til statsministeren.