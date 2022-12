Høyre kaprer én av tre velgere i fersk måling. – Nærmere byrådsmakt enn på lenge.

Mens Høyre når nye høyder, gjør Ap en av sine dårligste målinger i Oslo. Likevel beholder Raymond Johansen byrådsmakten. Han er også dobbelt så populær som sin byrådsleder-rival.

Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe og byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg kan glede seg over gode målinger, men må foreløpig se langt etter ordførerkjede og byrådsmakt.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

34 minutter siden

Hvem ligger best an til å ta makten i Oslo rådhus neste høst? Norstat har spurt et representativt utvalg av Oslos velgere hvem de ville stemt på om det var kommunevalg i dag.

Resultatet tegner mye av det samme bildet i Oslo som det gjør nasjonalt.