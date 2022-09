Høyre med rekordstort forsprang til Ap – Rødt større enn Senterpartiet

Ny krisemåling for regjeringen. Men Sp avblåser regjeringsdebatt. – Det strider mot kulturen i partiet å overlate ansvaret til andre fordi det blir vanskelig, sier Sp-topp.

Erna Solbergs Høyre får rekordhøy oppslutning i Aftenpostens måling for september, mens Støre og Arbeiderpartiet må nøye seg med under 20 prosent.

Ingenting vokser inn i himmelen, ei heller Høyres oppslutning i opposisjon til Støre-regjeringen. Men denne måneden er partiet nærere enn på veldig lenge.

Nå oppgir nær én av tre velgere – 32,4 prosent – at de vil stemme Høyre.

Videre viser Norstats siste partimåling for Aftenposten og NRK at:

Avstanden mellom Høyre og Ap er nå 12,8 prosentpoeng. Høyre har aldri tidligere hatt et større forsprang til Ap på en Norstat-måling. Tidsserien går tilbake til 2006.

Høyre og Frp er bare 4 mandater unna flertall i Stortinget. Sammen med Venstres 9 mandater er det klart borgerlig flertall i Stortinget.

Rødt går denne måneden knepent forbi Senterpartiet.

Høyre alene er bare ett prosentpoeng mindre Ap, Sp og SV til sammen – altså partiene som utgjør det styrende flertallet på Stortinget i dag.

Ingen av partiene har endringer fra forrige måned utover feilmarginene. Ap og Sp står dermed i stampe, mens Høyre fortsetter å fly høyt på målingen.

Går tøff vinter i møte

Bakgrunnstallene viser at Ap og Sp begge blør velgere til Høyre. I rene tall viser målingen at rundt 88.000 tidligere Ap-velgere og 70.000 Sp-velgere nå beveger seg til Høyre, sammen med 72.000 tidligere Frp-velgere.

Samtidig har Ap litt over 164.000 velgere på gjerdet, mens tallet for Sp er over 91.000.

Regjeringspartiene forklarer velgerkrisen med strømpriser, stigende rente og den generelle kostnadsveksten som rammer Norge nå. En del av forklaringen er at dette er kriser det ikke nytter å kaste penger etter – da stiger bare rentene ytterligere.

6. oktober legger regjeringen frem statsbudsjettet for 2023. Både finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Ghar Støre (Ap) har på forhånd skrudd forventningene ned.

Oljepengebruken skal ned. Og politiske løfter formulert i Hurdalsplattformen er på vei til skuffen.

Det varslet Støre i et intervju med Aftenposten nylig.

Senterpartiet avlyser debatt om regjeringsdeltagelse

Parlamentarisk nestleder Geir Pollestad svarer på målingen for Sp. Han er klar på at partiet står i en krevende situasjon. Og denne gangen er det ikke krisemilliarder som er redningen.

– Hva er redningen da?

– Selv i tider en må kutte, er det rom for å drive politikk. Det kommer vi til å gjøre. Vi vil prioritere tydelig: Kriser kan føre til større forskjeller mellom folk, vi vil ha mindre forskjeller. Kriser kan føre til sentralisering, vårt mål er desentalsering, svarer Pollestad.

– Det er klart det føles urettferdig at velgerne går til partiene som har bidratt mest til liberalisering og kraftutveksling med Europa, Høyre og Frp. Det er ikke et mesterskap i rettferdighet. Det er vi som sitter med ansvaret nå.

– Noen ordførere i Sp mener dere nå må ta en ny vurdering om regjeringsdeltagelsen. Har du forståelse for at den diskusjonen kommer nå?

– Vi hadde ligget betydelig høyere om vi var i opposisjon. Det er det ingen tvil om. Men strømregning til folk hadde også vært høyere. For oss er det ikke et alternativ å gå ut nå. Vi vant et valg for mindre enn ett år siden. Det ligger ansvaret ligger på oss. Det ansvaret tar vi.

– Det strider mot kulturen i partiet å overlate ansvaret til andre fordi det blir vanskelig, legger han til.

Ap lover stramt og rettferdig budsjett

Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran kommenterer målingen pr. SMS. Han skriver at tallene viser at Ap har en jobb å gjøre.

– Det tar vi med oss inn i det arbeidet vi nå gjør med statsbudsjettet, skriver han.

Budsjettet vil bli stramt og rettferdig, lover han.

– Økt rente rammer skjevt og urettferdig, og det er vår jobb å føre en politikk som fordeler godene og byrdene mer rettferdig. De som har mest og tjener mest, må også bidra mer. Vi vil omfordele og omprioritere og la hensynet til vanlige folks økonomi telle mest.

Høyre: Må jobbe hver dag

Høyre-leder Erna Solberg skriver i en melding til Aftenposten at det er alltid kjekt med gode målinger.

– Det er alltid kjekt med gode målinger, men jeg vet at vi må jobbe på hver dag for å overbevise velgerne.

For tiden reiser hun landet rundt for å møte folk og bedrifter. Målet er både å fortelle om Høyres politikk, lytte til utfordringer og å få innspill.

– Norge har dessverre fått en regjering som prioriterer feil, og vi i Høyre skal fortsette å være et ansvarlig og konstruktivt opposisjonsparti, sier Solberg.

Rødt: Vår dør står åpen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes noterer seg gode tall for eget parti. Det viser at ropet om forandring fortsatt lever blant velgerne, mener han.

– Samtidig frykter vi en historisk høyrebølge, om både ett år og tre år – hvis ikke regjeringen gir folk den nye politikken som de vant valget på i fjor. Og vår dør står åpen, hvis de ønsker en mer rettferdig kurs, og å sikre innbyggere og næringsliv en lav og forutsigbar strømpris.

Rødt ønsker å innføre en politisk styrt makspris på strøm, noe regjeringen er imot.