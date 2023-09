Høyre-ordførere mener Solbergs valgløfte kan bli vanskelig å gjennomføre

Erna Solberg lover at Høyre-kommuner skal holde gebyrer, avgifter og skatter nede de neste fire årene. Problemet er at utgiftene hoper seg opp i milliardklassen.

Dette fører med seg en rekke store utgifter for kommunene.

Forrige uke gikk Solberg ut og avklarte at hun ikke ville legge seg borti hvem Høyre samarbeider med i kommunene. Som partileder skal man vokte seg vel for å legge for mange føringer til hvordan ting gjøres lokalt.

Men på et område har Erna Solberg gitt et klokkeklart valgløfte på vegne av kommunene. Hun lover stillstand i avgifter, gebyrer og skatter i Høyre-styrte kommuner. Ordførerne skal piskes til dette, meldte VG i juni.

Om én avgift går opp, må en annen settes tilsvarende ned, slik at summen for forbrukerne ikke øker, ifølge Solberg.

Flere Høyre-topper i storbyene har gått ut og avlyst løftene allerede. Nå følger Høyre-ordførere i mindre kommunene på.

– Vi må anta at det blir en økning for forbrukeren, sier ordføreren i Askvoll, Ole André Klausen (H).

Et stort og felles problem for mange kommuner har bokstavelig talt fosset frem de siste ukene: Ekstremværet blir verre.

Behovet for investeringer i vann og avløp og overvannstilpasning vil være stort de neste årene.

– Vanskelig å garantere

Aftenposten har snakket med seks Høyre-ordførere. Fem av dem sier prisvekst, behov for økte investeringer i vann og avløp og nye EU-regler gjør det krevende å innfri løftet om å holde avgiftene flatt de neste fire årene.

– Å klare å følge opp dette i alle kommuner, blir vanskelig slik jeg ser det, sier Klausen.

Norsk Vann Norsk Vann De en interesseorganisasjon for vannbransjen. Det vil for det meste si kommuner, som har ansvar for å gi innbyggerne rent vann og avløpsysytem.publiserte en rapport i 2021 som estimerer at landets kommuner har et investeringsbehov på 332 milliarder innen vann og avløp frem til 2040.

Ifølge rapporten vil gebyrene øke om man skal ha den investeringstakten som trengs.

I tillegg til disse utgiftene er et nytt EU-direktiv på vei, som vil bety nye og strengere krav til rensing. Norsk Vann anslår at kostnadene for å følge reglene til det nye direktivet kan ligge på i alle fall 100 milliarder.

Erna Solberg har reist land og strand rundt i valgkampen.

Prisvekst og renter spiller inn

René Rafshol (H) er ordfører i Råde kommune og sier de bevisst kommer til å øke gebyret for å dekke planlagte utbedringer på vann- og avløpsnettet.

Randi Bergundhaugen (H) er ordfører i Vestnes kommune. De har ikke planlagt store økninger i avgifter. Men lønns- og prisveksten treffer også dem. Det gjør at utgiftene går opp og derfor også gebyrene, sier hun.

I Tvedestrand kommune er ordfører Marianne Landås (H) bekymret for prisveksten og hvordan den vil slå ut på renten på kommunens lån. Dette kan igjen påvirke hva kommunen må kreve inn i avgifter.

Ber staten stille med penger

Siv Høgtun (H) er ordfører i Askøy kommune. Hun erkjenner at vann- og avløpsgebyret må settes opp i årene som kommer.

– Vi skal prøve å holde avgiftene nede, men vi er nødt til å holde vann og avløpssystemet oppdatert for å utvikle oss videre som kommune, sier hun.

Høgtun er bekymret også for de nye reglene fra EU. Hun mener at staten bør bidra til å betale regningen for disse nye reguleringene.

Hun er ikke den eneste Høyre-ordføreren som tenker det. Steinar Bergsland er ordfører i Tinn kommune. Han uttalte til Kommunal Rapport tidligere i sommer at valgløftet fra Solberg måtte bety støtte fra staten.

– Jeg lener meg på Erna og tror hun og staten vil ta en stor del av kostnadene. Slik jeg forstår det, så må jo løftet bety at staten tar en del av kaken, sa Bergsland.

Høyre: – Må sette ned andre avgifter

Aftenpostens forespørsel om et intervju med Erna Solberg blir besvart med skriftlige sitater fra kommunepolitisk talsperson Mudassar Kapur.

– Hvordan skal Høyre-kommuner holde avgifter, gebyr og skatter nede når disse store utgiftene kommer?

– Det er summen som teller. I mange kommuner går vi til valg på å fjerne eller redusere eiendomsskatten, og det vil gi et viktig bidrag til å holde nivået nede. Mange steder er det fullt mulig å drive mer effektivt.

– Hva tenker du om at selv flere av dagens Høyre-kommuner sier det kan bli vanskelig å holde valgløftet? Hvor sannsynlig er det at kommunene kan holde dette løftet?

– Løftet vårt er å holde summen av kommunale skatter, avgifter og gebyrer nede. Altså gjøre det vi kan for å ikke legge stein til byrden for folk når flere og flere opplever at månedsbudsjettet strammer seg til.

– Kommer valgløftet med noe løfte om penger fra sentralt hold? For eksempel ved neste stortingsvalg?

– Vi lager ikke budsjetter for flere år fremover. Men gjennom våre åtte år fikk kommunene bedre og bedre økonomi, fordi vi prioriterte det.