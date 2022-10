Kristjánsson anklager regjeringen for radikal omskrivning av historien

Hvem var Norges første konge? Og når ble Norge samlet til ett rike? Spørsmålene er ikke hentet fra en eksamen i historie eller en påskequiz. Det er noe regjeringen nå må svare på i Stortinget.

«Spelet om Heilag Olav» er blitt en årlig tradisjon på Stiklestad. Her er Nicolai Cleve Broch som Olav den hellige i 2004.

Bakgrunnen er et storslått nasjonaljubileum i 2030. Det har fått navnet «Norge i tusen år». Rødts Mímir Kristjánsson mener navnet står for en radikal omskrivning av norsk historie. Han tror en av årsakene kan være berøringsangst hos regjeringen for det som har med kristendom og religion å gjøre.

– Jeg reagerer veldig på innretningen av jubileet. Det man i praksis gjør, er å datere rikssamlingen til 1030, sier Kristjánsson til Aftenposten.