Finnes: Ble utsatt for investorbedrageri i utlandet

Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, sier at han hadde mye tid alene under pandemien og handlet i aksjer.

Tirsdag kveld kom Sindre Finnes med sin versjon av aksjehandlene, etter at HÞyre hadde presentert sin versjon av «tidslinjen». Vis mer

Publisert: 19.09.2023 22:06 Oppdatert: 20.09.2023 06:56

Etter lang tids taushet har Sindre Finnes sendt ut en pressemelding, der han gir sin versjon av aksjehandlene som har skapt storm og satt ektefellen i en veldig vanskelig situasjon.

Meldingen er sendt ut fra advokatkontoret Elden, og den er satt opp punktvis.

«Jeg tilbrakte store deler av tiden pÄ hjemmekontor alene, og hadde mye tid til rÄdighet, som etter hvert i Þkende grad ble benyttet til Ä bedrive aksjehandel. Jeg var ikke pÄ noe tidspunkt i denne perioden blitt gjort kjent med informasjon om regjeringens beslutninger, som kan betegnes som innsideinformasjon», skriver han.

Hjemmekontoret var i statsministerboligen.

Svindlet i Sveits

I pressemeldingen forteller Finnes om investeringene sine i Sveits. I 2004 og 2005 investerte han 116.000 kroner i et firma som holdt til i Barcelona, men som senere flyttet til Sveits.

«Jeg ble i Ärene som gikk, holdt varm, og ble forespeilet at disse pengene vokste ved at jeg fikk informasjon som viste gevinst pÄ investeringen. Jeg gjorde ingen ytterligere investeringer i selskapet, men oppdaget etter hvert at firmaet sto oppfÞrt pÄ det svenske finanstilsynets liste (vedlegg) over firmaer som drev med investeringsbedragerier. Jeg forsto da at jeg hadde blitt utsatt for et bedrageri,» skriver han.

Han hverken kjÞpte eller solgte aksjer i dette selskapet mens ektefellen var statsminister. IfÞlge Finnes er det grunnen til at ikke aksjene sto pÄ listen over handler i Solbergs regjeringsperiode.

Finnes konkluderer:

«Det er fÞrst og fremst utrolig kjedelig og flaut Ä innse at jeg ble lurt trill rundt. Det er ogsÄ en medvirkende Ärsak til at jeg ikke har gÄtt videre med en eventuell anmeldelse i denne saken. Faktum er uansett at jeg tapte hele investeringen.»

Avviser innsideinformasjon

Etter hvert som det er blitt kjent at Finnes foretok over 3500 aksjehandler mens kona var statsminister, har det blitt stilt spÞrsmÄl om han satt med innsideinformasjon. à handle pÄ slik informasjon er straffbart.

I tillegg til Ä vÊre gift med statsministeren, jobber Finnes i NHO-foreningen Norsk Industri. OgsÄ der er det en teoretisk mulighet for at han kan ha fÄtt konfidensiell informasjon.

I pressemeldingen avviser han blant at han har visst ting som ikke var allment kjent da han kjĂžpte og solgte.

Om informasjon fra statsministeren, skriver han:

«Jeg var ikke pÄ noe tidspunkt i denne perioden blitt gjort kjent med informasjon om regjeringens beslutninger, som kan betegnes som innsideinformasjon.»

Og om informasjon han kan ha fÄtt i jobben:

«Jeg har ikke pÄ noe tidspunkt hatt tilgang pÄ kurssensitiv informasjon gjennom jobben, som min arbeidsgiver har bekreftet i mediene.»

Hevder at alt er kjent nÄ

IfÞlge Finnes har han nÄ offentliggjort alle investeringene sine. For sikkerhets skyld opplyser han ogsÄ om en handel 13. mars 2020, dette er dagen etter at Norge stengte ned pÄ grunn av pandemien.

«Dette er en transaksjon fra min Nordnet-konto 13.03.2020 gjort av forvalter/utsteder, da papiret ikke lengre hadde noen verdi. Dette er 845 warrents med betegnelsen Bull OBX X10 NON. Verdipapiret ble slettet fra min VPS-konto», skriver han.

«Warrants» som Finnes investerte i er finasielle instrumenter som spekulerer i fremtidig oppgang eller nedgang i verdipapirers verdi. Ordboken Investipedia beskriver det som spekulasjoner med hÞy risiko, men ogsÄ mulighet for svÊrt god avkastning.

Ber om ro

Finnes fÄr hjelp fra advokatfirmaet Elden. BÄde Jon Christian Elden og partner Thomas Skjellbred har bistÄtt ham.

Skjelbred skriver i pressemeldingen at at pressehenvendelser skal rettes til ham, og ikke direkte til Finnes. Det begrunnes med «hensyn til den situasjonen Finnes befinner seg i.»

«Jeg opplever at Finnes Ăžnsker at alle fakta skal komme pĂ„ bordet, og at han – nĂ„r tiden er riktig – er villig til Ă„ svare pĂ„ alle spĂžrsmĂ„l om saken til de instanser som mĂ„tte undersĂžke den», skriver Skjellbred.