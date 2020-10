Mot ny bompengerekord også i 2020

I koronaåret 2020 blir det innbetalt rundt 12,3 milliarder kroner i bompenger, anslår Samferdselsdepartementet. Det er ny rekord for ellevte år på rad.

NTB-Kristian Skårdalsmo

– Foreløpige tall for 2020 viser innbetalte bompenger på totalt om lag 12,3 milliarder kroner (2020-prisnivå), heter det i et svar fra departementet på et budsjettspørsmål fra Senterpartiet.

Det fremgår at beløpet inkluderer anslag for innbetalte tilleggsavgifter.

I regjeringens budsjettforslag som nylig ble lagt fram, kom det fram at det i fjor ble satt ny rekord i innbetalte bompenger. I 2019 ble det innbetalt totalt 12,1 milliarder.

Den gjenstående bompengegjelden var ved utgangen av 2019 på totalt 62 milliarder kroner.

Krav i forhandlinger

Det er blitt satt ny rekord i innbetalte bompenger hvert eneste år siden 2010, viser tallene. I 2010 ble det innbetalt 8,1 milliarder kroner i bompenger.

– Dette viser det lureriet som Frp har holdt på med. De gir inntrykk av å ville redusere bompengene, mens fasiten viser at de økte hvert eneste år Frp satt i regjering, sier Sps finanspolitiker Sigbjørn Gjelsvik til NTB.

Frp satt i regjeringen fra 2013, men forlot samarbeidet i januar i år. Partiets samferdselspolitiker Bård Hoksrud etterlyser et klart svar fra Sp på om partiet er for eller mot bompenger.

– Faktum er at Senterpartiet har stemt for hvert eneste bompengeprosjekt som har blitt behandlet i Stortinget siden 2010, sier han til NTB.

Frps landsstyre har vedtatt å kreve «redusert bompengebelastning for folk flest» i høstens budsjettforhandlinger med regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre på Stortinget.

