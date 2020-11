Sp vipper over 20-tallet i ny måling. KrF faller ut av Tinget.

Sp puster Ap i nakken og er eneste sentrumsparti over sperregrensen. KrF står ribbet tilbake uten en eneste representant på Stortinget. Det viser siste måling fra Norstat.

Mens de tre andre sentrumspartiene er under sperregrensen, kan Sp-leder Trygve S. Vedum glede seg over solid fremgang på siste meningsmåling utført av Norstat. Foto: Bjørge, Stein

I dag 05:30

– Det har ikke skjedd mange ganger. Og det har i alle fall ikke skjedd tidligere i år.

Det sier en fornøyd Sp-leder etter å ha vippet over det magiske 20-tallet på Norstats siste partibarometer for Aftenposten og NRK.

Mens Trygve Slagsvold Vedum kan glede seg over å lede et parti som er jevnstort med Ap, har KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad svært lite å rope hurra for. Dersom målingen hadde vært et valgresultat, ville han ikke ha kommet inn på Stortinget. Det ville heller ingen andre fra KrF.

Eneste trøst for Ropstad er at KrFs tilbakegang på 1,1 prosentpoeng er innenfor feilmarginen. Sps fremgang på 5,3 prosentpoeng er langt større enn den.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ville falt ut av Stortinget om valgresultatet ble som denne meningsmålingen. Foto: Ole Berg-Rusten

Solid rødgrønt flertall

Kort oppsummert viser målingen, som ble tatt opp i perioden 17- 22. november følgende bilde:

Tre partier er over 20-tallet: Høyre, som er størst, samt Ap og Sp.

MDG, Venstre og KrF havner alle under sperregrensen.

Sp har nesten dobbelt så stor oppslutning som Frp

Det er rødgrønt flertall. Ap, Sp og SV har tilsammen 89 representanter: ergo er hverken MDG eller Rødt på vippen.

688 av 946 spurte har svar på spørsmålet om hvilket parti de ville stemme på, dersom det var stortingsvalg i morgen.

Vedum: En støtteerklæring til vår politikk

– Når over tjue prosent sier de vil stemme Sp, opplever jeg det som en støtteerklæring til den politikken vi står for, sier Vedum. Aftenposten treffer ham i landlige omgivelser på Bygdøy i Oslo.

Omgitt av jorder og ridehester gir Sp-lederen uttrykk for at partiets kamp for norske arbeidsplasser og norsk luftfart kan ha vært med på å føre partiet over 20-tallet. Han trekker også frem partiets vektlegging av å ha politi nær folk, et velfungerende forsvar og en bedre beredskap i hele landet.

– Det er klokt å ha egen matberedskap også, sier han og sikter til koronapandemien mens han kaster et blikk på jordene rundt Kongsgården på Bygdøy.

Taus om statsministerposten

– Nå som Sp er jevnstore med Ap, er det vel ikke unaturlig at du også er statsministerkandidat?

– Partiet er bare et middel for å få gjennomslag for saker. Det er saker som er det viktige, sier han og unngår å svare direkte på flere spørsmål om samme tema.

– Hvorfor vil du ikke svare på det spørsmålet?

– Det er koselig at du spør om dette, men det er viktig å ha riktig fokus: på folk du skal tjene, og på sakene, sier Vedum.

Både enkelte fylkesledere og stortingsrepresentant Sandra Borch har uttalt at de mener Vedum kan bli en god statsminister. På spørsmål om det da var galt av disse partifellene å lansere ham som utfordrer til Aps statsministerkandidat Jonas Gahr Støre, svarer han slik:

– Jeg får svare for meg, så får de andre svare for seg selv. Det at folk i partiet svarer ulikt på det, er helt greit.

Vil ikke ha med SV

Målingen til Norstat viser at Ap, Sp og SV kunne dannet et flertallsregjering om valgresultatet ble som målingen. Men Vedum går ikke til valg på samme regjeringskonstellasjon som han selv satt i frem til 2013. Han vil ikke ha med SV.

– Hva var galt med det regjeringsalternativet, siden du ikke foreslår det igjen?

– Jeg vil ikke bruke tid på det. Jeg mener vi får best gjennomslag for næringspolitikken, beredskapspolitikken og for å utvikle hele Norge i en regjering basert på Sp og Ap, sier Sp-lederen. Samtidig legger han til at en slik regjering er best «for en jordnær tilnærming til politikk.»

I en eventuell ny rødgrønne regjering kunne SV og Sp blitt større tilsammen enn Ap. Det ville kunne fått betydning i en del saker, f.eks. i Europapolitikken. Men Vedum avfeier problemstillingen.

Sp-lederen ønsker ikke noe samarbeid med Frp. Og han vil helst unngå å regjere sammen med SV. Foto: Bjørge, Stein

Frykter ikke stor fallhøyde på grunn av løfter

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen har invitert Sp til samarbeid. Ifølge kommentarfeltene i sosiale medier, er det mange som støtter en slik allianse. Men den avvises av Sp.

– Noen mener deler av politikken din høres ut som Frp-politikk. Har du markert deg uklart, siden Hagen vil samarbeid med deg?

–Hagen må svare for seg selv, sier Vedum. Han legger til at Frp har sviktet drosjesjåførene i både avgiftspolitikken og når det gjelder det han kaller «siste frislipp».

– Problemet er at Frp lovet gull og grønne skoger f.eks. når det gjelder bompenger. Men bompengene har aldri økt så mye som etter at Frp kom i regjering, sier han.

Vedum understreker at Sp har en fornuftig avgiftspolitikk som ikke rammer vanlige folk, mens Frp har påført både pendlere og mange andre økt skatt og økte avgifter.

– Du fremstiller nå regjeringens politikk som ensbetydende med Frps politikk. Er du ikke redd for stor fallhøyde for egen del – at du ikke klarer å innfri alt du i opposisjon har sagt du skal?

– Nei, det er ikke det jeg er redd for, sier han og røper hva han frykter mest:

– At vi ikke skal få politisk flertall for å gjøre nok for å holde norske bedrifter i gang og få ned ledigheten.

Lite lojale velgere i KrF

Ved siden av Venstre er KrF det partiet som nå har de minst lojale velgerne.

– Vi har en jobb å gjøre med å vise velgerne hvorfor de trenger et sterkt KrF i norsk politikk, sier partiets 2. nestleder Ingelin Noresjø. Hun poengterer bl.a. at KrF er det partiet som setter barnefamiliene og internasjonal solidaritet høyest.

- Dette er ikke noen god enkeltmåling for oss. Men tallene viser at mange av dem som stemte på oss i 2017, ikke har forlatt oss til fordel for andre partier. De sitter på gjerdet, sier hun. Hun mener det så langt ikke er noen holdepunkter for at KrF vil miste oppslutning til det nye partiet Sentrum.

– Om dette var et valgresultat ville KrF ikke få noen på Stortinget, heller ikke partilederen?

– Vi skal mobilisere foran valget. Vårt mål er å gjøre det langt bedre ved å fremme vår politikk offensivt og KrF som et kristendemokratisk parti med plass i sentrum, sier hun.