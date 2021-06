Oslos ordfører vil be Raymond Johansen danne nytt byråd

Mandag møter ordfører Marianne Borgen (SV) pressen etter en dramatisk uke i Oslo-politikken.

21. juni 2021 12:58 Sist oppdatert nå nettopp

Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) holder mandag pressekonferanse om nytt byråd i hovedstaden.

– Etter en samlet vurdering og ut fra en samtale med alle gruppelederne, har jeg kommet frem til at jeg i dag vil be Raymond Johansen om å danne et nytt byråd, sier Borgen.

Hun sier at repareringsarbeidet i pandemien gjør det viktig å få en ny ledelse raskt på plass.

– Nå er det viktig at vi har et byråd som er styringsdyktig med en flertallsforankring i bystyret, sa Borgen på pressekonferansen.

Oslo har stått uten politisk ledelse etter at Raymond Johansens byråd sist uke gikk av. Ordføreren har mandag vært i samtaler med gruppelederne i de ulike partiene for å danne et nytt byråd.

Det blir ikke presentert et nytt byråd i dag. Det får Aftenposten bekreftet fra flere kilder.

Johansen har sagt at han vil danne et nytt byråd bestående av Ap, SV og MDG. Han starter formelt arbeidet med å danne et nytt byråd, når han får oppdraget fra ordføreren. Som Aftenposten tidligere har skrevet, vil SV ikke gjøre endringer i sitt mannskap.

Dramatisk uke

Det forrige byrådet besto av Ap, SV og MDG. Byrådet gikk av i protest mot mistillitsforslaget mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Mistilliten ble begrunnet med at byråd Berg ventet for lenge med å informere bystyret om en milliardsprekk for Oslos nye reservevannløsning.

De er nå erstattet av et midlertidig forretningsministerium. Det er ventet at det nye byrådet vil bestå av de samme tre partiene.

Fredag ble det klart at Berg går av. Hanna E. Marcussen (MDG) blir settebyråd.

Det ble reagert i opposisjonen på at Lan Marie Berg fortsatte som miljø- og samferdselsbyråd i forretningsministeriet etter at hun fikk et mistillitsvedtak mot seg.