Snart klart for «Byråd Johansen 2». Det blir trolig ikke så forskjellig fra «Byråd Johansen 1».

Raymond Johansen annonserte mandag at han takker ja til å danne et nytt byråd etter at hans forrige gikk av. Foto: Olav Olsen

Raymond Johansen håper å ha Oslos nye byråd klart i løpet uken. Det blir trolig få endringer blant dagens byråder, etter det Aftenposten får opplyst.

21. juni 2021 12:58 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag var det klart for en ny akt i det politiske dramaet i Oslo-politikken.

Som ventet ga ordfører Marianne Borgen Raymond Johansen (Ap) oppdraget med å forsøke å danne et nytt byråd, etter at de borgerlige partiene hadde kastet inn håndkleet.

Johansen og hans byråd trakk seg forrige uke etter at et flertall i opposisjonen stilte mistillit mot MDG-byråd Lan Marie Berg. Men de rødgrønne partiene har fremdeles flertall i bystyret.

Johansen sier han nå setter i gang samtaler med Ap, MDG og SV og Rødt.

– Hvis det kommer tilbake et nytt byråd som jeg leder, så vil det være «Byråd Johansen 2», sa Johansen under en pressekonferanse mandag.

Ordfører Marianne Borgen (SV) overleverer brevet der hun gir oppdraget om å danne nytt byråd til Raymond Johansen (Ap). Foto: Olav Olsen, Aftenposten

Han sier han vil prøve å danne et nytt byråd så raskt som mulig.

– Jeg håper det skal være realistisk i løpet av denne uken, men jeg har altså ikke snakket med de andre partiene ennå, sa Johansen til Aftenposten.

Frem til et nytt byråd er på plass vil «Byråd Johansen 1» fortsatt styre byen som et forretningsministerium. Det betyr at det ikke vil ta noen politiske initiativer, bare sørge for nødvendig styring.

Fakta Fakta om mistillitsvedtaket mot Lan Marie Berg Onsdag forrige uke stemte et flertall i Oslo bystyre for et mistillitsforslag mot byråd Lan Marie Berg (MDG).

Forslaget ble fremmet av Frp, og det fikk støtte fra Høyre, Venstre, KrF, Senterpartiet, FNB og Rødt.

Bakgrunnen var de store overskridelsene på Oslos nye vannrenseanlegg. Bystyreflertallet mener Berg har hatt for dårlig styring med prosjektet og skulle ha informert bystyret langt tidligere om saken.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) varslet i forkant av avstemmingen at hele byrådet ville gå av dersom mistillitsforslaget fikk flertall. Etter avstemmingen varslet dermed Johansen sin avgang.

Partiene i byrådet fortsetter likevel å styre Oslo som et såkalt forretningsministerium. Det betyr at byrådet sitter midlertidig og har begrenset autoritet.

Oslos ordfører, Marianne Borgen (SV), ga mandag Raymond Johansen oppdraget med å danne nytt byråd. Dette etter å ha sondert med alle gruppelederne og vurdert at han har størst mulighet til å skape et flertall.

Raymond Johansen sier han ønsker å danne nytt byråd igjen basert på Ap, SV og MDG. Vis mer

Vil fortsette som før

Trolig vil «Byråd Johansen 2» blir svært likt «Byråd Johansen 1».

Johansen fastslo på pressekonferansen at hans ønske å styre videre på byrådsplattformen som Ap, MDG og SV fremforhandlet i 2019, dersom de andre partiene er enige.

– Det har jo ikke vært noe nytt valg i mellomtiden. Og det er jo veldig naturlig at vi styrer videre på det vi har. Men nå må jeg snakke med de andre partiene og høre hva de har å si, sier Johansen til Aftenposten.

Når det gjelder byrådspostene, må MDG finne en erstatter for Lan Marie Berg. Johansen ville på pressekonferansen ikke svare på spørsmål om det kan bli aktuelt å erstatte andre byråder. Men på spørsmål fra NTB om han mener det er nødvendig å gjøre større omstruktureringer som å utvide byrådet eller endre byråder nå, svarte han avvisende:

– Jeg synes ikke denne saken som sådan gjør at det er naturlig, sier han.

– Mitt utgangspunkt er at den mistilliten jo ikke var en generell mistillit til mange ting, det var en mistillit knyttet til en enkelt sak, utdyper Johansen overfor Aftenposten.

– Et hardt liv

– Kan vi forstå det som at de fleste byrådene kan ventes å fortsette på post?

– Det må jo først spørres om de ønsker. Det er et hardt liv, så det må jeg komme tilbake til det når jeg er ferdig, sier Johansen.

En kilde tett på prosessen sier til Aftenposten at det trolig ikke ligger an til noen utskiftninger av Aps byråder i denne omgang.

– Det er lite som tyder på det, får Aftenposten opplyst.

Ingen av Aps byråder skal ha signalisert at de ønsker å byttes ut, ifølge kilden. I Ap er man også innstilt på at det vil komme en større justering av byrådet etter valget til høsten. Da kan flere med posisjoner i Oslo-politikken komme inn på Stortinget samt være aktuelle i regjering og i regjeringsapparatet.

SV går også for det samme laget. De vil ikke gjøre endringer i sitt mannskap når et nytt Ap, SV og MDG-byråd etter all sannsynlighet kommer på plass denne uken. Det opplyser en godt informert kilde til Aftenposten.

Lan Marie Berg (MDG) gikk av som miljø- og samferdselsbyråd i forrige uke. Foto: Paal Audestad

Hanna Marcussen i midlertidig stilling

Fredag ble byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) settebyråd for Lan Marie Bergs gamle byrådsavdeling, miljø- og samferdsel. MDG har så langt ikke avklart hvem som skal ta over i byråd etter Berg.

– Vi har satt ned en komité som jeg leder. Komiteen skal innstille på én kandidat. Vi har så en mekanisme hvor dette skal opp i MDGs gruppe i bystyret, som så skal fatte et vedtak. Til slutt er det byrådslederen som utnevner en byråd, sa Einar Wilhelmsen (MDG) til Aftenposten mandag.

Han er finansbyråd i Oslo. Han bekrefter at MDG ønsker å beholde de byrådspostene de har i dag: finans, byutvikling og miljø- og samferdsel.

Sirin Stav (midten) flankert av Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) og Frode Jacobsen (Ap) nevnes av MDG som én av flere aktuelle kandidater til å ta over for Lan Marie Berg. Foto: Olav Olsen

Flere kandidater

Kilder i MDG har overfor Aftenposten pekt på flere kandidater som kan være aktuelle til å ta over Lan Marie Bergs byrådspost:

Sirin Stav, MDGs gruppeleder i bystyret i Oslo og leder i samferdsels- og miljøutvalget.

Sigrid Heiberg, leder av Oslo MDG.

Hanna E. Marcussen, som i dag er byråd for byutvikling. Det nevnes som en mulighet at det gjøres rokeringer mellom byrådene, slik at for eksempel Marcussen tar over Bergs tidligere post.

Rasmus Reinvang, som i dag er Hanna E. Marcussens byrådssekretær.

Wilhelmsen vil ikke kommentere hvilke kandidater som er aktuelle.