Oslo Frp kan kaste om på forslaget til stortingsliste

Frps Christian Tybring-Gjedde er innstilt på annenplass på Oslo Frps liste til stortingsvalget. Nå skal innstillingen behandles av lokallagets nye interimstyre.

Frps stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde var innstilt på annenplassen på Oslo Frps stortingsliste. Nå kan listen endres. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

16. des. 2020 19:04 Sist oppdatert 15 minutter siden

Frps sentralstyre vedtok tirsdag å ekskludere Oslo Frps fylkesleder Geir Ugland Jacobsen fra partiet. Samtidig ble Oslo Frp satt under administrasjon.

Det kan føre til endringer på stortingslisten. Det bekrefter leder av nominasjonskomiteen i Oslo Frp, Peter N. Myhre, overfor Aftenposten.

– Vi kan ikke ha personer som er ekskludert fra partiet på stortingslisten. Så det må gjøres endringer på den. Men hvordan det skal skje, må vi komme tilbake til.

Han sikter til Ugland Jacobsen, som var innstilt på usikker plass.

Men Myhre vil ikke utelukker at det kommer flere endringer.

– Det vet jeg ikke noe om nå, sier han.

– Får frysninger av «nasjonalkonservativ»

– Jeg er sjokkert, målløs og lei meg. Utover det har jeg ingen kommentar, sa Christian Tybring-Gjedde til Dagbladet tirsdag.

Stortingsrepresentanten er blant Ugland Jacobsens støttespillere. Tybring-Gjedde støttet blant annet fylkeslederens forslag om å gjøre «Frp til et patriotisk fyrtårn». I september avviste Frps landsstyre patriotbudskapet.

– Liberalisme er en død ideologi, sa Tybring-Gjedde da fylkeslaget behandlet forslaget.

Han ønsket da å føre partiet i en nasjonalkonservativ retning, mens Ugland brukte ordet nasjonalliberalistisk. Dette forslaget er en del av bakgrunnen for eksklusjonssaken mot Ugland Jacobsen.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug har hatt ansvar for ryddejobben. Hun sier til VG onsdag kveld at hun får frysninger av ordet «nasjonalkonservativ».

Kan kaste om på stortingslisten

Tidligere Oslo-ordfører Peter N. Myhre er den eneste fra Oslo i interimsstyret som skal rydde opp i Oslo Frp. Det består ellers av Ketil Solvik-Olsen, Per-Willy Amundsen, Jon Georg Dale og Kari Kjønaas Kjos.

Myhre ledet også nominasjonskomiteen som innstilte Tybring-Gjedde på en sikker annenplass på Oslo Frps stortingsliste. Frp har i dag to stortingsplasser fra Oslo.

Frp-leder Siv Jensen er innstilt på gjenvalg førsteplassen.

Han forteller til Aftenposten at nominasjonskomiteen ga sin innstilling til det nå oppløste fylkesstyret.

– Det blir opp til det nye interimsstyret å avgjøre hva som skal gjøres med nominasjonskomiteens innstilling, sier han til Aftenposten.

Utsatt nominasjonsmøte

Nominasjonsmøtet som skulle avholdes 24. januar, er utsatt til fylkeslaget er oppe og står igjen. Hvordan og når dette skal avholdes, blir også opp til interimsstyret.

– Nå må vi få en ny prosess og prosedyre som gjør at vi får en god stortingsliste til neste år, sier Myhre.

Aftenposten spør om Tybring-Gjeddes annenplass er trygg.

– Jeg har ikke noen tro på noen bølge av eksklusjoner. Tybring-Gjedde har gjort en god jobb for Frp i snart 16 år på Stortinget. Jeg regner med at han vil fortsette å være med på laget og jobbe for Frp.

– Så han vil fortsatt være innstilt på annenplass?

– Det kan jeg ikke gå inn på nå.

Myhre støtter beslutningen om å sette fylkeslaget under administrasjon.

– Det er jo nødvendig å sette foten ned når noen sår tvil om hva slags ideologi som ligger til grunn for Frp. Frp er et liberalistisk parti, for lave skatter og avgifter, og ikke et nasjonalkonservativt parti, som det ble spekulert i.

– Men det mener jo også Tybring-Gjedde?

– Jo, men han holder seg til Frps partiprogram. Jeg er også uenig i noe av det som står i Frps program. Men jeg markedsfører ikke de standpunktene som tillitsvalgt. Det vil jo være helt meningsløst.

– Vi får overlate det til våre politiske motstandere å motarbeide partiet. Det er de veldig flinke til, legger han til.