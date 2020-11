Morten Uglum Kronisk syke «Kristine» er en av mange syke og uføre som venter på et svar fra Nav. Klagesaken hennes har havnet i en veldig lang kø. Årsaken er at Nav er blitt overlesset av dagpengesøknader. Tobarnsmoren sliter med revmatisme og andre helseplager som oppsto før hun fylte 25 år. Derfor kan hun ha krav på et tillegg til arbeidsavklaringspenger. Det er dette hun venter på. Tolv uker ekstra. Det er forventet økning i tidsbruk på en klage om arbeidsavklaringspenger. Og man måtte vente lenge før koronaen også. Forventet tid på en slik klagesak nå er nå 30 uker. «Kristine» har ventet lenger. Politikk Koronaviruset Syke og uføre må vente lenger enn før på stønader når Nav dynges ned i dagpengesøknader.

Nav har flyttet på ansatte for å klare å behandle en flom av dagpengesøknader. Det går både ut over klagesaker for syke og uføre og vanlige søknader om en rekke stønader.

16. nov. 2020 20:35 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er helt forferdelig. Men det er nok andre som har det verre enn meg.

Ordene kommer fra «Kristine». Hun ønsker ikke å gå ut med navnet sitt i avisen.