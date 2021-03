MDG ville kaste regjeringen for klimamål som røk. Nå freder de egen byråd

Da Norges nasjonale klimamål lå an til å ryke, fremmet MDG mistillitsforslag mot regjeringen. Men MDG-topp Arild Hermstad mener det er noe annet når Oslo ikke ser ut til å nå sine.

Nestleder i MDG, Arild Hermstad, vil ikke kritisere Oslo for å ikke nå klimamålene sine. Foto: Terje Pedersen, NTB

Arnhild Aass Kristiansen

Birgitte Iversen

31. mars 2021 20:54 Sist oppdatert nå nettopp

MDG-leder Une Bastholm gikk hardt ut mot regjeringen da den i 2018 lå an til ikke å nå Norges klimamål for 2020.

– Jeg er lei av at Stortinget vedtar flotte klimamål uten at regjeringen følger dem. Derfor mener jeg at Solberg-regjeringen nå må gå av, uttalte Bastholm da hun tok i bruk stortingsrepresentantenes sterkeste virkemiddel, og fremmet mistillitsforslag mot regjeringen.