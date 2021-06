Hvis Audun Lysbakken går inn i regjering, må han først spørre Anne Sofie Johnsrud (17)

Anne Sofie Johnsrud (17) kan være med og stemme på om SV skal inn i regjering etter forhandlingene. Foto: Jan T. Espedal

– Mange i norsk politikk er redd for nytenkning. Men mange har godt av nytenkning for å sørge for at partiet ikke stivner, sier Audun Lysbakken.

SVs partileder har tatt et godt steg ut i gaten fra Stortinget.