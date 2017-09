1. Fortsatt borgerlig flertall, men KrF og Venstre vil ikke være støtteparti

Høyre, Frp, KrF og Venstre har tilsammen 89 mandater. For å ha flertall, må man ha 85. Dermed blir det ikke regjeringsskifte.

– Vi har fått støtte til fire nye år fordi vi har levert resultater på det vi lovet, sa Høyre-leder Erna Solberg da hun talte til partiets valgvake like over midnatt.

Mandag kveld inviterte Erna Solberg alle de fire borgerlige partiene til samtaler for å etablere en form for samarbeid for de kommende fire årene.

KrF-leder Knut Arild Hareide sa under partilederrunden på Stortinget at KrF ikke blir støtteparti for en blåblå regjering, men at det heller ikke vil bidra til å felle regjeringen.

Venstre-leder Trine Skei Grande sa det er for tidlig å si hvor veien går videre.

– Vi har fått et mandat og må finne ut hvordan vi skal forholde oss til det. Vi skal se hvordan vi kan finne en god løsning. Venstre får ny stortingsgruppe, og jeg har behov for å samle mine rundt meg og bygge opp et lag som gir mandat til denne type samtaler, sa Grande om de forestående forhandlingene.

2. Venstre og KrF vaket rundt sperregrensen

Da de offisielle prognosene kom klokken 21, var det med et borgerlig flertall. Men gjennom kvelden var KrF og Venstre på begge sider av sperregrensen.

Venstre vippet lenge over og under grensen på 4 prosent nærmest minutt for minutt. Det var en nervøs stemning på Venstres valgvake etter at den første prognosen kom klokken 21.

– Det var skummelt. Det er mellom himmel og helvete akkurat nå, sa Abid Raja før han trippet videre blant neglebitende Venstre-folk.

Med 95 prosent av stemmene ferdig opptalt har Venstre 4,3 prosent. KrF har 4,2 prosent.

For KrF, er resultatet det dårligste siden krigen: – Det har kostet å være ærlig, sier Hareide

3. Ap tilbake i alle fylker i landet

Med 95 prosent av stemmene opptalt, går Arbeiderpartiet tilbake 3,4 prosentpoeng siden forrige stortingsvalg. Partiet får en oppslutning på 27,4 prosent.

Selv om partiet er størst i landet og i flere av fylkene, går de tilbake i samtlige fylker.

Størst tilbakegang har partiet i Nordland (9 prosentpoeng), Nord-Trøndelag (7,7 prosentpoeng), Hedmark (7,6 prosentpoeng), Finnmark (7,4 prosentpoeng) og Troms (7 prosentpoeng).

– Nå trenger Ap en havarikommisjon, skriver redaktør Harald Stanghelle Aps nederlag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa at han er skuffet og lei seg, men innstilt på å fortsette som leder for partiet.

– Er du sikker på at du bør være leder av Arbeiderpartiet?

– Ja.

– Hvorfor det?

– Fordi jeg er valgt. Jeg har et parti i ryggen. Vi har gjort et valg og fått et resultat som er under det vi hadde håpet. Nå må vi rette ryggen, gå gjennom det vi har opplevd og lære av det.

Denne videoen fra Filter Nyheter viser stemningen på Arbeiderpartiets valgvake da den første prognosen kom.

4. Kjempevalg for Senterpartiet

Med 95 prosent av stemmene opptalt er Senterpartiet det fjerde største partiet i Norge med 10,3 prosent av stemmene.

Det er en forbedring på 4,8 prosentpoeng fra stortingsvalget i 2013.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum viste til at man må tilbake til EU-striden i første halvdel av 1990-tallet og Per Bortens glansdager i 1960-årene for å finne slike resultater for partiet.

– Jeg må bare gratulere med et fantastisk valgresultat. Vi får nye mandater i fylke etter fylke, sa Vedum på partiets valgvake.

I Nordland går partiet frem 11,7 prosentpoeng til 18,6 prosent av stemmene.

Også i Hedmark, der blant annet ulv har vært et hett tema, bykser partiet frem. Det øker med 12,1 prosentpoeng, og partiet ligger an til å få en oppslutning på 22,3 prosent.

I Sogn og Fjordane er partiet størst med 29,8 prosent, frem 9,2 prosentpoeng.

I Andøy kommune i Nordland, der det har vært strid om nedleggelsen av Andøya flystasjon, har partiet økt oppslutningen med 63,7 prosentpoeng. Det får en oppslutning på 72,1 prosent.

5. Disse kom inn – og disse gikk ut

Flere kjente navn forsvinner fra Stortinget, mens nye kommer til.

Forfatter og sjakk-ekspert Hans Olav Lahlum (SV), leder av finanskomiteen Hans Olav Syversen (KrF), nasjonal talsperson Rasmus Hansson (MDG) og Sylvi Listhaugs rådgiver Espen Teigen (Frp) er blant politikerne som forsvinner ut eller ikke kom inn.

Blant kjente navn som er valgt inn, er tidligere forsvars- og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise (H), tidligere Senterungdommen-leder Sandra Borch (Sp) og Carl-Erik Grimstad (V).

6. Rød fremgang i Oslo

Arbeiderpartiet, Høyre, Frp og KrF går tilbake i Oslo, viser prognosene da 95 prosent av stemmene er opptalt. Høyre går mest tilbake med 3,3 prosentpoeng.

Rødt går mest frem, med 3,1 prosentpoeng. SV går frem med 3 prosentpoeng, mens Senterpartiet går frem med 1,2 prosentpoeng.

7. Rasmus Hansson ute av Stortinget

På noen meningsmålinger før valget lå MDG an til å komme over sperregrensen.

Talsperson Rasmus Hansson overlot den «sikre» plassen sin i Oslo til talsperson Une Aina Bastholm, og han satset på å sikre et mandat i Akershus. Det gikk ikke.

– Det kan hende at jeg får litt bedre tid til å rydde i skjulet enn jeg hadde fått hvis jeg kom inn på Stortinget. Sånn er livet. Vi tok en sjans, sa Hansson sent mandag kveld.

8. Rødt får mandat på Stortinget

Med 95 prosent av stemmene opptalt, har Rødt 1,2 prosent i oppslutning. Partileder Bjørnar Moxnes kaprer dermed et mandat i Oslo.

– Føles det bra å være et stortingsparti, ropte Moxnes til jublende partifeller på valgvaken.

– I dag har titusener stemt Rødt for aller første gang fordi vi viser handlekraft mot Forskjells-Norge. Det er et gjennombrudd for rødt og utrolig, utrolig bra, fortsatte han.

9. Ny kvinnerekord på Stortinget

Da 85 prosent av stemmene var opptalt, lå det an til ny kvinnerekord på Stortinget, skriver NTB.

Prognosen viser at 70 kvinner kommer inn på Stortinget, mot 67 kvinnelige representanter i nåværende periode. Også i 2013 ble det satt rekord.