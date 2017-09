Været kan påvirke valget, mener forskerne, men er uenige om hvilken vei

Mange tror kanskje at dårlig vær på valgdagen gir lavere valgdeltagelse. Det er en myte, skal man tro professor Jo Thori Lind ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han har studert valg og vær siden 1970, og professoren mener å ha funnet en trend.

– Jeg fant at hvis det regner på valgdagen, går valgdeltagelsen opp med omkring ett prosentpoeng. Det betyr at for flesteparten av velgerne skremmer ikke regn dem fra å stemme, men pent vær gir dem andre ting å gjøre enn å stemme, sier Lind til Aftenposten.

I sin studie har Lind konsentrert seg om kommunevalg fra 1970-tallet og frem til i dag.

Hvordan blir været på valgdagen?

Meteorolog Terje Alsvik Walløe ved Meteorologisk institutt forteller at på Østlandet, Telemark og Sørlandet blir det ganske vått. Våtest på Østlandet.

I Agder-fylkene og langs kysten av Telemark vil det bli kraftig vind, men det er uvisst om den vil komme fra venstre eller høyre.

På Vestlandet blir det regnbyger, særlig sør for Stadt. I Rogaland tas det forhold om at det også kan komme torden. I Midt-Norge blir det stort sett oppholdsvær.

I Nordland er det stort sett pent vær, noen regnbyger nord for Bodø. I Troms og Finnmark blir det litt regn, særlig i Øst-Finnmark.

Regn styrker høyresiden

Professor Lind viser også til at regnvær ser ut til å styrke høyresiden, mens sol styrker venstresiden.

– Siden de lettpåvirkelige velgerne utgjør en større del av velgermassen til noen partier enn andre, har regnvær på valgdagen en effekt på hvordan partiene gjør det ved valg. Det vil si at regn på valgdagen kan endre utfallet av valget, skrev Lind i sin kronikk om vær og valg.

– Mine funn viser at de borgerlige partiene, og særlig de kommunale listene man finner i enkelte kommuner, vinner på regnvær på valgdagen. Hvis det derimot er oppholdsvær på valgdagen, vinner venstresidepartiene, og særlig Arbeiderpartiet, på det, forteller han.

– Er det slik at i regnværsbyer som Bergen betyr været mindre enn i en solskinnsby som Kristiansand?

– Nei, det er ikke noe som tyder på at bergenserne i større grad trosset dårlig vær for å stemme enn folk på Sørlandet, sier professoren.

Ifølge Lind er det slik at i USA, Spania og Tyskland har man funnet at dårlig vær reduserer valgdeltagelsen. I England er man som i Norge, og svenskene ligger litt midt imellom.

Men noen helt eksakt vitenskap tyder ikke dette med vær og stemmegivning på å være.

Yr gjorde andre funn

YR.no tok før valget i 2009 initiativ til å se på sammenhengen mellom valgdeltagelse og vær. Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt og valgforsker Johannes Berg ved Samfunnsvitenskapelig institutt, gikk gjennom fem norske valg.

– Vi har funnet et signal på at været har litt betydning. De årene hvor både tørt og vått er godt representert ser vi en tendens til at våte områder har noe lavere oppslutning enn tørre områder, sa klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt til NRK den gang.

De pekte den gang på valget i 1989 som et eksempel på at været hadde innflytelse. Da var det regn i sør og fint i nord.

– Vi ser at det var høyere deltagelse i tørre områder dette året. Den forskjellen kan ikke forklares med regionale forskjeller, sa Hygen til NRK den gangen.

Forsker Johannes Bergh tror ikke været betyr så mye i Norge.

– Vi er så vant til vær. De som stemmer, gjør det nok uansett for valglokalene er så tilgjengelige. Jeg kjenner til at det har vært gjort forskning på dette, men tror det må forskes mer på det. Det er vanskelig å konkludere i dag, sier han.