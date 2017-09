Men samtidig kan Rasmus Hansson være ute av norsk toppolitikk ved midnattstider mandag 11. september.

– Ja, nå får det bære eller briste, sier 63-åringen.

For fire år siden brøt han «lydmuren» da han ble MDGs første – og eneste – stortingsrepresentant med et direktemandat fra Oslo. 2,6 prosent oppslutning i 2013 ga bare én representant.

– Ja, nei, kommer jeg ikke inn nå, så har jeg ikke noen jobb å gå til. Men dette har jeg rett og slett sansen for, sier Hansson til Aftenposten.

– Jeg har alltid gjort dette: Hoppet på det toget som kom og så sett hvordan det ville gå.

– Og husk, vi er allerede der nå at vi er et prosjekt som opplagt klarer seg godt uten meg. Derfor er det fint for meg å gamble litt, sier Hansson.

– Une ekstremt viktig for partiet

For i fjor fikk Hansson og sentrale MDG-ere den kjetterske tanke at han skulle gi fra seg MDGs eneste «sikre» stortingsplass – førsteplassen i Oslo – til unge og fremadstormende Une Aina Bastholm (31).

Samtidig skulle Hansson kaste seg ut på dypt vann og sanke stemmer i Akershus – en, inntil da, svart flekk på MDG-kartet.

Hansson ville sikre fremtiden for MDG ved at Bastholm, som ifølge Hansson er «ekstremt viktig for partiet», fikk en plass på Stortinget – hvis det skulle gå «shit» i valget.

Så viktig mener Hansson at Bastholm er for partiets fremtid, at han stilte «kabinettsspørsmål» på MDG-landsmøtet i 2016. Han ville ikke være med lenger hvis ikke landsmøtet valgte Bastholm som likestilt talsperson med ham.

– Une er råsmart og har stor kapasitet. Hun er en utpreget organisasjonsbygger og bedre enn meg til å drive prosesser i partiet. Det er viktig for partiet at hun kommer opp og frem, sier Hansson.

– Men altså: Oslo ville ha Une. Det er ikke slik at jeg har bestemt dette alene.

Hanssons ultimatum kom etter at MDG-ledelsen hadde vært lammet av personstrid siden 2014. På to år hadde Hansson tre ganger bedt om å få ga av, men hver gang blitt overtalt til å fortsette.

Signe Dons

Måtte gjøre det bedre i Akershus

Dernest hadde Hansson og partiledelsen innsett at skulle MDG ha noen som helst sjanse til å bryte sperregrensen (4 % oppslutning nasjonalt), så måtte partiet gjøre det mye bedre i Norges nest folkerikeste fylke, Hansson hjemfylke Akershus.

I mai skrev Aftenposten at Hanssons stortingsplass hang i en tynn tråd. Nå, få dager før valget, synes målene å være innen rekkevidde.

MDG er over sperregrensen på flere nasjonale målinger. Samtidig viser tallknusernettstedene flertall.no og 169.no at Hanssons Akershus-mandat ikke er spesielt utsatt.

Akkurat nå gir flertall.no Hansson 81,3 prosent sannsynlighet for stortingsplass, foran blant andre Venstres Abid Raja (80,4) og SVs Nicholas Wilkinson (51,8).

Dypt takknemlig

– Men hva hvis dette ryker? Og du står utenfor og er ferdig som toppolitiker på mandag?

– Vet du, jeg er dypt takknemlig for å ha opplevd noe så fantastisk som å komme fra «ingensteds» til plutselig å bli parlamentarisk leder i et parti som har klart å bli en sentral del av norsk politikk. For meg har det vært et stort privilegium å sitte på Stortinget i fire år. Jeg kan ikke være misfornøyd hvis det ender der, sier Hansson før han fortsetter:

– Men jeg har altså ingen planer om å avslutte mitt politiske engasjement nå. Snarere tvert imot. Det er kanskje nå det begynner.

– Vi står i en endringstid, sier Hansson og blir alvorlig.

– Menneskeheten er på et punkt i sin eksistens der vi må redefinere grunnlaget for hvordan vi utvikler oss. Frem til nå har menneskene utviklet sine samfunn ved å spise opp stadig mer av jordens ressurser. Slik kan vi ikke holde på lenger.

– Og men mens flere land, fra Danmark til Kina, investerer så det lukter svidd i fornybare løsninger, så har vi i Norge to statsministerkandidater som sier at dette vil ikke de være med på. Hvis Norge fortsetter å kutte utslipp i den farten som Erna og Jonas har gjort til nå, så vil det ta 2000 år før vi er en nullutslippsnasjon.

Rolf Øhman

Hansson insisterer på inn- og utpust at MDG «er det mest samarbeidsvillige partiet i norsk politikk».

– Vi er klare til å ha politiske samtaler både med Erna, så lenge Frp ikke er med, og med Jonas. MDG kan tvinge Erna og Jonas til å konkurrere på miljø. Det har de sluppet helt til nå fordi hverken Venstre eller SV har truet med å gå over til den andre siden. Men det gjør vi. Vi velger den som er best på miljø.

MDG falt på Aftenpostens siste måling fra 4,7 prosent i august til 2,7 i september.