– La oss håpe at 2019 var året ordet kjøttskam kom – og også forsvant. Og at vi om noen år kan se tilbake og spørre «hva var det man drev med i 2019, da det var snakk om kjøttskam?». Man skal ikke skamme seg over å spise en kjøttkake eller ribbe til jul, eller at man skal ha fårikålmiddagen. Det er jo bare vanlig norsk mat og en del av et naturlig og variert kosthold, sier Sp-lederen.

Dermed er nyttårsønsket hans lansert sammen med et håp om at folk føler både «ribbeglede» og «pinnekjøttkos» i romjulen. Hjemme på Bjørby gård i Hedmark blir det tradisjonen tro servert ribbe i Vedum-familien.

Sp-lederen kan nyte høytiden med god samvittighet etter et godt valgår og fortsatt suksess på meningsmålingene, med et snitt på tett oppunder 20 prosent den siste tiden.

Avviser klimakritikk

Men 2019 var også året da «klimabrøl» ble kåret til årets ord av Språkrådet, og da unge viste styrke ved å klimastreike.

Vedum har på sin side fått kritikk for å ikke bry seg nok om klimaet. Det vil han ikke høre noe av, når han nå skal oppsummere året i dette romjulsintervjuet.

– Det som har vært problemet i klimadebatten i høst, er at det har vært mer debatt om at man skal ha kjøttfritt skolemåltid i Oslo enn viktigere saker, som regjeringens avgiftsøkning på biodiesel. Noen ganger i klimadebatten kan man få inntrykk av at symbolene er viktigere enn realitetene. Når kjøttkakedebatten blir viktigst, da har man bommet, sier Vedum.

I november beskyldte statsminister Erna Solberg (H) ham for populisme i klimadebatten.

– Jeg savner å høre Senterpartiets klimapolitikk for tida. Jeg hører ingenting de vil gjøre. De er mot alle tiltak som resten av Stortinget mener er nødvendige for å få det til, sa statsministeren i Stortinget.

Hydrogenproduksjon

Vedum mener han har gitt gode svar på hva de vil gjøre.

– Svaret på norsk klimautfordring ligger blant annet i norsk olje- og gassektor. For hvis vi klarer å produsere hydrogen av naturgass og eksportere til for eksempel Storbritannia, og å lagre CO₂ på norsk sokkel, så betyr det noe reelt. Da betyr det noe enormt og kan gjøre en stor, stor forskjell internasjonalt. Heller det enn å kutte ut ribben på julaften. For det betyr ingenting. Reelt sett. Løsningen ligger hos dem som drar ut med helikopter i Nordsjøen iført kjeledress og hjelm. Ikke hos dem som sitter på seminarer i Oslo.

Han viser til forslaget til statsbudsjett, hvor regjeringen innfører full avgift på biodiesel.

– Ifølge de beregningene vi har fått, så vil det øke CO₂-utslippene med 700.000 tonn. Mens vi har ønsket litt lavere avgift på vanligere diesel, og det vil kanskje øke utslippene med 30.000 tonn. Så de grepene vi har gjort på diesel, går massivt i pluss sammenlignet med regjeringens grep, sier Vedum.

Jul og romslighet

Men kritikken til side. Når Vedum blir bedt om å gi et avsluttende julebudskap, slår han et slag for å være romslig og raus med folk rundt seg.

– Men du er ikke romslig nok til å kunne samarbeide med MDG i en fremtidig regjering?

– Nei, det er ikke aktuelt. Men vi har respekt for hverandres standpunkt. Akkurat som jeg har respekt for standpunktet til Frp og Høyre. Vi har ulike syn. Det handler om uenighet i politikk. Ikke personene, sier han.

Han utdyper hva han egentlig mener – på et personlig plan:

– Prøv å være litt romslig. Er det en du tenker du skulle ringt til eller banket på til, så gjør det. Du angrer aldri etterpå. Og så er det ingen som blir lei seg for å få en varm klem.

– Tror du Jesus ville stemt på Senterpartiet?

– Jeg tror han er hevet langt over norsk partipolitikk. Uansett om han er en historisk person eller Guds sønn, så tror jeg ikke han gikk og tenkte så mye på norsk politikk da han gikk rundt i Betlehem, Nasaret og Jerusalem for 2000 år siden.