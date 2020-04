Aftenposten publiserer i dag et innlegg fra tidligere statsministre Kjell Magne Bondevik (KrF) og Thorbjørn Jagland (Ap), og tidligere utenriksministre Bjørn Tore Godal (Ap) og Knut Vollebæk (KrF).

Innlegget, med tittelen «Moria: Norge må handle nå», kan leses som en marsjordre til regjeringen, Ap og Frp. I øyeblikket er det de eneste aktørene som ikke vil hente barn fra leirene umiddelbart.

«Det er hjerteskjærende scener i flyktningleirene på Moria og andre greske øyer. Det haster med å hente sårbare barn og unge ut av leirene.», skriver de fire, som har spilt en viktig rolle i norske politikk siden 1980-tallet.

Adressen er ikke minst Ap-leder Jonas Gahr Støre, som har argumentert for å hjelpe der behovene er størst, og det er i leirer utenfor Europa.

Jagland: Riktig av meg å gjøre mitt

For Jagland innebærer brevet et comeback i norsk politikk. Han har «holdt seg helt utenfor norsk politikk» siden han forlot Norge for å bli generalsekretær i Europarådet for 10 år siden.

– På dette området har jeg hatt et langvarig engasjement. Jeg synes at det er riktig av meg å gjøre mitt til at vi får gjort noe med situasjonen, sier han.

Han sier at «det haster veldig», og at den eneste måten å få gjort noe er slutte seg til initiativet andre europeiske land har tatt.

Flere europeiske land og EU-kommisjonen har i samarbeid med greske myndigheter og FNs høykommissær tatt initiativ for å hente ut 1600 enslige barn og unge fra leirene.

11 europeiske land er til nå med.

Ifølge de fire er det feil å koble personene i greske flyktningleirer med FNs registrerte kvoteflyktninger.

– Det hadde vært lettere hvis man hadde vært oppmerksom på de forpliktelser europeiske land har. Dette må skilles fra spørsmålet om flyktningstatus. Dette er et humanitært spørsmål som egentlig hører inn den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

– Den gjelder for alle mennesker som befinner seg på europeisk jord uansett hvem man er og hvor man kommer fra. Alle har krav på visse standarder for menneskelig behandling, sier Jagland.

– Rettigheter for alle som er i Europa

– Hvem er appellen rettet til?

– Til alle i det politiske miljøet. Det ligger flere forslag til behandling i Stortinget. Det blir lettere å komme frem til en felles holdning hvis man anvender den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

– Den gjelder for alle som er kommet til Europa. Det betyr ikke at de som tas ut av leirene har fått flyktningstatus.

– Risikerer de da å bli returnert fra Norge hvis de ikke har beskyttelsesbehov?

– Det trenger vi ikke ta stilling til nå. Vi må gjøre noe med den humanitære katastrofen nå, sier Jagland.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa nylig til Aftenposten at «hovedlinjen må være å hjelpe der behovene er størst. Flyktningleirene utenfor Europa er antagelig enda verre stilt enn Moria».

Jagland svarer «at forholdene er like ille i andre deler av verden kan ikke hindre oss i å oppfylle den europeiske menneskerettighetskonvensjonen på europeisk jord.»

– Vi lever på et kontinent bygget på humanistiske prinsipper. 47 land har undertegnet konvensjonen. Vi kan ikke la den bli undergravet av at forholdene er verre andre steder, sier Jagland.

-Er det ikke «mest solidarisk og mest effektivt» å la FN velge ut kvoteflyktninger?

–Hvis det er mulig, er det selvfølgelig det beste. Akkurat nå gjelder det å få gjort noe med de mest sårbare før folk begynner å dø.

– Det er ikke å sette lov og rett til side, men å anvende den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og å følge den europeiske menneskerettsdomstolen som har sagt at det ikke er anledning til å sende folk fra europeiske land tilbake til leirene i Hellas, sier han.

De fire skriver at Norge «har en europeisk politisk og rettslig forpliktelse gjennom Europarådet og Schengen-samarbeidet», og at Norge har bidratt til å finansiere flyktningleirene på greske øyer.

– Denne forpliktelsen kan ikke nullstilles av at flyktninger har det like ille eller verre andre steder, skriver de.

Eksstatsrådene viser at «et bredt folkelig engasjement for solidaritet med enslige barn og unge fra de greske øyer».

– Nå bør Stortinget samle seg om et effektivt flertallsvedtak som gjør at vi yter vår skjerv snarest mulig. Noe annet vil være i strid med våre beste humanitære tradisjoner, skriver de.