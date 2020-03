Trine Skei Grande får fortsette som leder – Rotevatn og Raja nye nestledere

Valgkomiteen i Venstre foreslår at Trine Skei Grande fortsetter som leder. Til vervet som 1. nestleder foreslås klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Kulturminister Abid Raja innstilles som 2. nestleder.

Valgkomiteen presenterte sin innstilling på en pressekonferanse klokken 19.15.

– En tøff prosess

Lederen i valgkomiteen, Per A. Thorbjørnsen, sa til de fremmøtte at det har vært en tøff prosess.

– Innstillingen har vært enstemmig, sa lederen.

Han sa videre at det har vært et krav om fornyelse i partiet og at det har preget valgkomiteens arbeid.

– Vi har svart på utfordringen fra organisasjonen om fornyelse, sa Thorbjørnsen.

Valgkomiteens leder sier han er sikker på at Skei Grande er rett person på rett plass.

– De to foreslåtte nestlederne har pekt på Grande som leder. Det har vært viktig for valgkomiteens vurdering, understreket han.

Lederen for valgkomiteen rettet deretter en stor takk for innsats og engasjement fra de to avtroppende nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik,. De har sittet i henholdsvis ti og åtte år, men sa at tiden nå var inne for å tenke på fornyelse.

– Mer dramatikk enn dette ligger det i det ikke i dette, sa Thorbjørnsen.

Grande på oppsigelse?

– Er Venstres neste leder en av de to nestlederne, og har dere nå satt Skei Grande på to års oppsigelse?

– Vi skal bare legge frem en liste med kandidater for to år. Det vil være opp til den ny valgkomité å foreta en ny helhetlig vurdering. Dette er vår liste, og vi foreslår Trine Skei Grande som leder for to år. Hva som skjer videre, er en spekulasjon, sier komiteens leder.

– Er det riktig at valgkomiteen ved to anledninger har bedt Skei Grande om å trekke seg?

– Jeg vil ikke gå inn på de ulike vurderinger valgkomiteen har gjort, sier Thorbjørnsen.

Hele den sittende toppledelsen hadde sagt ja til å stille om valgkomiteen ønsket det. Ved siden av Skei Grand var det de to nestlederne Terje Breivik og Ola Elvestuen.

Men det har i lengre tid vært krav om fornyelse i Venstres ledelse. Og det har vært åpen strid om gjenvalg av partilederen.

Valget skjer på landsmøtet 17. til 19. april.

Grande omstridt

Trine Skei Grandes posisjon som partileder har vært omstridt helt siden fjorårets kommunevalg, der Venstre gikk tilbake og endte på 3,9 prosent.

Torsdag ba flere partitopper i Venstres Oslo-lag, samt lederen i Bergen Venstre, Trine Skei Grande om å trekke seg. Det samme gjorde Unge Venstres leder Sondre Hansmark som har ønsket seg Rotevatn som ny leder.

Grandes fremste utfordrer har vært kulturminister Abid Raja og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Disse to representerer hver sin fløy i partiet, og begge fikk plass i regjeringen da Frp forsvant ut i januar.

Elvestuen kritisk

Nåværende nestleder Ola Elvestuen måtte da vike plassen, noe han mislikte sterkt. Han sa til TV2 at rokeringen ble gjort for at Skei Grande skulle sikre sin egen posisjon.

Nå ligger det an til at Elvestuens dager som nestleder er talte på landsmøtet i april. Han har vært nestleder siden 2008.

Elvestuen uttalte til Aftenposten torsdag at han var uenig i den statsrådskabalen som Skei Grande la i januar. Han opplyste også at han som nestleder ikke hadde vært tatt med på råd før Skei Grande byttet han ut som statsråd.

I Oslo Venstre er det nå flere kilder som er sterkt kritisk til Skei Grandes håndtering. Elvestuen åpner nå for å utfordre Skei Grande om førsteplassen på nominasjonslisten i Oslo.

Venstres ledertrio får en stor oppgave med å løfte partiet frem mot valget i 2021.

Ingen vekst på målingene

At Frp gikk ut av regjering, har ikke trukket flere velgere til partiet. På Norstats siste måling for Aftenposten og NRK, svarte bare 2,7 prosent at de ville stemme på partiet.

Dersom dagens målinger var valgresultat, ville Venstre stupe fra åtte til to representanter på Stortinget.

Skei Grande ble valgt til partileder i Venstre i 2010. Hun tok over etter Lars Sponheim, som ga seg etter et elendig valgresultat høsten 2009. I 2017 fikk partiet 4,4 prosent.