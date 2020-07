Norges Banks tilsynsorgan kritiske til den nylig offentliggjorte Tangen-avtalen

Det var VG som omtalte saken først.

Brodtkorb sier til Dagens Næringsliv at avtalen mellom sentralbanken og den nye oljefondssjefen Nicolai Tangen, som ble offentliggjort på tirsdag, ikke oppfyller kravet om å fjerne all risiko.

– Avtaleverket endrer ikke på at hovedstyret har lagt seg på en linje om å demme opp for risiko, mens representantskapet mener risiko for interessekonflikter mellom Tangens private investeringer og Nbim må elimineres, sier Brodtkorb.

Representantskapet mener banken lemper på kravene for Tangen i forhold til kravene som stilles andre ansatte i oljefondet.

Norges Bank ønsker overfor NTB ikke å kommentere saken.