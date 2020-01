Tror ikke de røde KrF-erne strømmer tilbake selv om Hareide blir statsråd

For ett år siden gikk et splittet KrF inn i regjering. Den tidligere nestlederen og statssekretæren Odd Anders With sa takk for seg etter at Knut Arild Hareide tapte voteringen på det ekstraordinære landsmøtet høsten 2018.

Nå stiller en rekke fylkesledere og andre seg bak ønsket om at Hareide skal ta plass i regjeringen for å samle partiet.

Som Aftenposten skrev torsdag, er Hareide nå aktuell som ny samferdselsminister.

Redaktøren i den kristne avisen Dagen kaller Hareides eventuelle comeback som den «forsoningshandling som KrF trenger.»

Flere av dem som var Hareides nære rådgivere under partistriden i 2018, har meldt seg ut. Dette gjelder Emil André Erstad, Marit Brandt Lågøyr og Jon Håkon Øen.

Aftenposten har fått bekreftet at Hareide torsdag møtte statsminister Solberg.

Kilder i KrF sier til Aftenposten at det er partileder Kjell Ingolf Ropstads suverene valg at han vil ha Hareide inn i regjeringen og at dette er for å vise raushet.

Vil bidra til økt oppslutning, men vil ikke melde seg inn

With tror at Hareide inn i regjeringen vil bidra til noen flere stemmer, men han mener det ikke vil bety en samling av partiet som sådan.

Selv har han ikke tenkt å melde seg inn igjen og tror ikke det vil skje med mange andre av dem som meldte seg ut heller.

– Vi ønsket en klar sentrum eller sentrum-venstre profil, sier han.

With var en av initiativtagerne til nettverket Drivkraft som samlet venstresiden i KrF. Mange av dem som er aktive der har forlatt partiet. Han sitter ikke lenger i ledelsen for nettverket, fordi han nå leder Kirkens Bymisjon i Trondheim.

Dilemma for Hareide

– Jeg har stor respekt for Hareide, og han står i et surt dilemma. Han vet at KrF vil få økt oppslutning og at politikken til regjeringen blir bedre med han som statsråd. Samtidig vil det legitimere en kurs for partiet som han er imot. Det var ikke bare regjeringssamarbeid med Frp, men den politiske kursen han var imot, sier With.

Hareide stemte imot Granavolden-plattformen da den ble behandlet i KrFs landsstyre.

Aftenposten har vært i kontakt med «røde» KrF-ere som nå er forsiktig med å uttale seg. Flere av dem tror at en del av dem som fortsatt er med og på rød side vil bli skuffet om Hareide går inn, mens andre ser nettopp på det som en utstrakt hånd fra partileder Kjell Ingolf Ropstad.

Fylkesleder Oluf Maurud i Innlandet KrF var på rød side i striden om linjevalget. Men han vart blant de aller første i regjeringspartiet som offentlig lanserte Hareide og sier til VG at det er positivt at Hareide ser ut til å være inn i regjeringen.

Frp får stor innflytelse

With minner om at det er Granavolden-plattformen regjeringen fortsatt skal styre etter. Det er en plattform som Frp har vært med å lage.

– I tillegg vil en gjøre opp budsjettene med Frp i Stortinget, minner With om.

Han viser også til de analysene som går ut på at Frp nå går ut av regjeringen for å stå fritt. Det vil trolig øke oppslutningen.

– Da kan en få et større Frp etter neste valg som kan redde et såkalt borgerlig flertall og en borgerlig regjering, Da får du en forlengelse av den kursen som bare halve KrF sa ja, sier han.