Frp-fylkesledere i Troms og Finnmark, Nordland og Innlandet vil ut av regjering og krever ekstraordinært landsstyremøte.

Kravet kommer etter at regjeringen har besluttet å hente hjem to barn og en norsk-pakistansk kvinne som hadde sluttet seg til IS.

– Våre regjeringspartnere har falt oss i ryggen, dette kan ikke Frp akseptere. Tillitsvalgte og medlemmer i Nordland er fly forbannet, telefonen har kimet fra nyheten var presentert, sier fylkesleder i Nordland, Dagfinn Henrik Olsen, til TV 2.

Lederen av fylkestingsgruppen til Frp i Viken, mener det vil være klokt å innkalle landsstyret i denne saken.

– Som gruppeleder i Viken Frp mottar jeg mange bekymringsmeldinger, og det er stor frustrasjon rundt denne saken, skriver Lavrans Kierulf i en SMS til Aftenposten.

Limi: –Ingen avstemning i gruppen

Christian Tybring-Gjedde har varslet at han vil be om en avstemning om regjeringsdeltagelsen når Frps stortingsrepresentanter møtes til ordinært gruppemøte klokken 15 onsdag.

– Det er ikke gruppen som avgjør regjeringsdeltagelse, noe Christian også vet, så det blir ikke voteringstema, opplyser parlamentarisk leder Hans Andreas Limi til NTB.

Tybring-Gjedde reagerer på at stortingsgruppen ikke ble informert før Utenriksdepartementet tirsdag ettermiddag opplyste at den 29 år gamle kvinnen, hennes fem år gamle, syke sønn og en datter, var på vei til Norge. Frp er sterkt imot beslutningen, også i regjering der partiet har gått på et solid nederlag.

Ønsker møte med kun stortingsrepresentanter

På egen Facebook-side omtaler han kvinnen som nå hentes hjem som en «landssviker», og påpeker at skriver at han er «tom for ord».

Overfor Aftenposten forteller Tybring-Gjedde at han på dagens stortingsgruppemøte vil foreslå at det kalles inn til et nytt ekstraordinært gruppemøte der ingen av Frps politiske rådgivere, statssekretærer eller statsråder - som hans egen kone samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde - får delta.

På den måten vil han unngå at Frp-ere hvis stillinger avhenger av regjeringsdeltagelsen, får delta i diskusjonen.

– Så får vi ta en disksjon om vil vil fortsette med dette. Er jeg i bittelite mindretall, får jeg se hva jeg vil gjøre, sier han til Aftenposten.

Per Willy Amundsen: – Et svik

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen er på samme linje.

– Frp bør tenke grundig gjennom om vi er tjent med å fortsette samarbeidet med slike «venner» i regjering, skriver den tidligere justisministeren på Facebook.

Frp har tatt dissens i regjering og støtter ikke beslutningen. Amundsen kaller likevel beslutningen et svik mot Frps velgere.

– Jeg er svært skuffet over at Høyre, Venstre og KrF åpner døren til Norge for IS-kvinner. Høyre burde forstå at dette er en vanskelig sak for Frp, i stedet lar de mikropartiene trosse gjennom sin vilje – mens vi blir informert via mediene, skriver Amundsen videre.

Lise Åserud / NTB scanpix

– Skammer meg

– Det er helt forferdelig at vi henter henne. Jeg skammer meg over å sitte i en regjering som gjør det, sier Frps stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos til Aftenposten. Hun kaller kvinnen en terrorist.

Kjos er ikke blant dem i Frps gruppe som pleier å gå ut mot regjeringen på denne måten.

–Hva skal dere gjøre med det?

– Det er det opp til landsstyret å avgjøre, sier hun til Aftenposten.

Overfor TV2 har hun også uttalt at dersom det ble en avstemning nå, vil hun stemme for å forlate regjeringen.

– Ingenting kan reparere dette, sier hun.

Tidligere landbruksminister Bård Hoksrud sier til Aftenposten at hjemhentingen av den IS-siktede kvinnen er «helt uakseptabel», og viser til egen Facebook-side. Der sier han at han er skuffet over «regjeringens kuvending i denne saken»:

– Staten har ikke noe ansvar for å hjelpe personer som har dratt for å tilslutte seg en terrororganisasjon som bruker alle midler for å bekjempe våre verdier og levesett. De må selvfølgelig selv ta ansvar for de valgene de har tatt om å dra.

Innvandringspolitisk talsmann Jon Engen-Helgheim ville ikke svare på om han støtter kravet om å gå ut av regjering, men karakteriserer regjeringens avgjørelse som en «alvorlig beslutning som vi protesterer kraftig mot.»

– Er den så alvorlig at Frp bør gå ut av regjeringen?

– Det er egne organer i partiet som skal avgjøre slike ting. Vi skal ha møter i dag og sikkert fremover hvor det skal besluttes. Jeg forstår veldig godt reaksjonene som kommer når regjeringen har overkjørt Frp i en slik sak, sier han.

Erna Solberg: Humanitær aksjon for å hjelpe barnet

Statsminister Erna Solberg møtte pressen i Vandrehallen onsdag formiddag. Hun understreket at regjeringen ikke hadde noe ønske om å hente kvinnen hjem, men måtte sette hensynet til det ene syke barnet først.

Regjeringen har jobbet med saken en stund, og til slutt ble det å hente hele familien hjem den eneste muligheten regjeringen satt igjen med for å gi nødvendig humanitær hjelp til det ene barnet som «etter all sannsynlighet» trenger det, forklarte Solberg.

Hun kommenterte bråket i Frp slik:

– Jeg syns det er leit, og jeg vet at det er en vanskelig sak i Frp. Men vi måtte legge vekt på dette ene barnet. Og så skjønner jeg at det kom overraskende på mange i Frp. At ikke så mange kunne være informert om dette på forhånd, skyldes selvsagt sikkerhetsutfordringer.

- Vet du hvor alvorlig sykt barnet er?

- Vår utfordring med dette er at dette barnet er rapportert at det er sykt, alvorlig sykt. Det er vanskelig for oss, fordi vi ikke får inn helsehjelp. Moren har ikke vært villig til å bringe barnet til helsehjelp. Spørsmålet er hvor lenge kan vi akseptere at det er mulig, men at hun ikke vil. Vi har valgt å stole på at dette er et sykt barn, svarer Solberg.

Dem omtalte kvinnenen som er hjulpet hjem, er siktet for deltagelse i en terrororganisasjon, men nekter selv at hun støtter IS og sier hun ikke har samme ideologi som terrororganisasjonen.