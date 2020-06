Torsdag ble de parlamentariske lederne koblet inn i forhandlingene etter at finanspolitikerne ble nødt til å kaste inn håndkleet kvelden i forveien.

Et første møte mellom de parlamentariske lederne ble avsluttet like før klokken 12.30 torsdag uten at noen konklusjon var nådd. Forhandlingene var da allerede to timer på overtid.

– Målet er å finne en løsning så fort som mulig, sa Frp-leder Siv Jensen på vei ut.

Torsdag klokken 14.30 satte partiene seg ned til et nytt møte for å forsøke å bli enige.

Terje Pedersen

Et par timer senere forlot Frp-leder Siv Jensen hastig møtet og forsvant deretter inn på sitt kontor på Stortinget.

– Vi ser ingen grunn til å fortsette samtaler i dag, sa hun torsdag ettermiddag.

Jensen fremholdt samtidig at partiet ikke har brutt forhandlingene.

Det partiene forhandler om, er en midlertidig utsettelse av skatteregningen for oljeselskapene i kjølvannet av koronakrise, økonomisk bråstopp og kraftig oljeprisfall.

Håpet er at utsettelsen skal frigjøre pengesummer i 100-milliardersklassen til nye investeringer nå.

Skatteutsettelse

Forhandlingene har gått mellom de tre regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre og Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet. SV trakk seg tidligere i uka.

Det partiene forhandler om, er en midlertidig utsettelse av skatteregningen for oljeselskapene i kjølvannet av koronakrise, økonomisk bråstopp og kraftig oljeprisfall.

Håpet er at utsettelsen skal frigjøre pengesummer i 100-milliardersklassen til nye investeringer nå.

Men blir ordningen for lukrativ for oljeselskapene, kan konsekvensen bli tapte skatteinntekter for staten på sikt.

Les også: Professorer advarer mot lavere skatt

Balansepunkt

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre signaliserer at målet er å finne balansepunktet der oljenæringen får frigjort mer penger nå, men der skatteinntektene til staten verken blir større eller mindre på sikt enn med dagens ordning.

– Jeg syns det å sikte mot ting som er provenynøytrale er et godt utgangspunkt. Så er det veldig vanskelig å sitte i dag og si akkurat hvor vi er noen år fram i tid, sier Støre til NTB.

Det handler om å treffe det riktige punktet, forklarer han. Både å gjøre for lite og å gjøre for mye vil være feil.

Frp-leder Siv Jensen sier hun ikke ser noen grunn til å gå inn for en løsning som vil gi næringen betydelige skattesubsidier.

– Vi snakker ikke her, i hvert fall ikke vi, om å legge løsninger som innebærer betydelige skattelettelser. Dette handler i realiteten om å utsette skatteinnbetalingene, slik at staten får sin andel av dette, forklarer hun.

Friinntekt

Et kjernepunkt i forhandlingene er den såkalte friinntekten, et særskilt skattefradrag på investeringer som oljeselskapene nyter godt av.

Mens regjeringen opprinnelig foreslo å sette friinntekten til 10 prosent, har opposisjonen krevd at den økes kraftig. Det vil gi oljeselskapene enda gunstigere investeringsvilkår.

Et forslag som har vært fremme i forhandlingene, er en friinntekt på 20,8 prosent. Men et slikt nivå vil ifølge Finansdepartementet føre til at staten taper skatteinntekter på sikt.

Friinntekten må ned til rundt 20 prosent for at ordningen skal bli nøytral.

Selskapsskatt

Men politikerne har også andre knotter å skru på, noe som har forvansket forhandlingene.

Etter det NTB kjenner til, har en hoveduenighet i sluttfasen vært hvorvidt man skal åpne for direkte utgiftsføring på selskapsskatten. Dette er noe oljebransjen har ønsket seg sterkt.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har for sin del advart kraftig mot en slik endring fordi det da vil være fare for «uheldige smitteeffekter» til andre næringer. «En risikerer dermed å uthule selskapsskatten på sikt», skriver Sanner i et brev til Stortinget.

Samtidig krangles det fortsatt om realisering av en terminal på Veidnes i Finnmark for ilandføring av olje fra Johan Castberg-feltet, etter det NTB forstår.