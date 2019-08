Ny bok: «Verdikrigeren» Sylvi Listhaug lyktes i å splitte KrF

Frps nestleder Sylvi Listhaug er en «verdikriger» som har splittet KrF med et politisk tilbud til kristne som er frustrert over at KrF og Kirken har blitt for liberale. Det skriver tidligere Vårt Land-redaktør Helge Simonnes i ny bok.