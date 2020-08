Solbergs koronaåpning sablet ned i partilederdebatt

Kritikken av statsminister Erna Solbergs (H) koronahåndtering haglet under partilederdebatten. Opposisjonen har tatt silkehanskene av – og boksehanskene på.

Audun Lysbakken (SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) under torsdagens partilederdebatt i Arendal. Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

NTB-Kristian Skårdalsmo og Marius Helge Larsen

6 minutter siden

– Det er ikke åpningen som er feil, vi vil ikke lukke Norge. Men når man åpner, må man ha tiltakene på plass slik at man kan ta folk tilbake når de kommer hjem, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre i den første duellen med statsminister Erna Solberg (H).

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum slo fast at han ville prioritert nyttereiser fremfor fritidsreiser og breddeidrett og frivillig sektor fremfor lange åpningstider på utestedene.

– Når det gjelder land, så mener jeg det var feil at man begynte å åpne for andre land før man åpnet for breddeidrett, sa han.

Fram til nå har opposisjonen vært forsiktig med å kritisere regjeringens koronahåndtering, og krisepakkene har vært basert på brede forlik. Men under debatten i Arendal var tonen langt skarpere.

«Uforståelig»

Minst 20 til 50 prosent av koronasmitten i Norge de siste ukene har kommet utenfra, viser FHI-tall.

Støre mener regjeringen burde ventet med å slippe nordmenn ut på utenlandsreiser til testsentre på flyplasser og andre grenseoverganger var på plass.

– For fire-fem timer siden åpnet et mottakssenter på Gardermoen. Det burde vært åpnet 15. juli, da man åpnet grensene, sa han.

– Dette mener jeg er ganske uforståelig, slo han fast.

MDG-leder Une Bastholm anklaget regjeringen for å ha prioritert cruise fremfor kultur, mens Vedum også tok et med eldreomsorgen i krisetiden.

– Når vi skal se på koronasituasjonen om ett år, tror jeg noe av det vi kommer til å skamme oss over, er at man ikke gjorde tiltak der, sa han.

Forsvarte åpning

Statsminister Erna Solberg (H) forsvarte utenlandsåpningen med at regjeringen ville prioritere liv og helse, barn og unge, men også å få lavtlønte reiseliv og hotell- og restaurant tilbake i jobb.

– Ingen av oss skal være skråsikre, men jeg er glad for at du sier at det i midten av juli var riktig å åpne, sa hun til Støre.

Solberg slo fast at det ikke var noen overraskelse at smitten økte etter reiseåpningen.

– Vi sa den gangen at smitten kan komme til å øke, og at det kan være at vi får lokale utbrudd. Det er det vi faktisk får nå, sa regjeringssjefen.

Hun viste til at hovedtyngden av smitte kommer fra røde og ikke grønne land og at det nå blir mer testing.

– Det er dårlig hjelp til lavtlønte at smitten kommer inn. Da kan de bli smittet, de kan de miste jobben og næringer blir stengt ned, slo Støre tilbake.

Obligatorisk testing

For én måned siden ga regjeringen grønt lys for at nordmenn i to uker kunne reise til en rekke europeiske land, blant annet Hellas, Italia, Frankrike og Spania. Etter det har smitten økt i Norge.

Først var det Hurtigruta, og deretter ble søkelyset rettet mot fester i Oslo. Denne uken er det studentenes fadderuker som får skylden for økt smittespredning.

Frp-leder Siv Jensen tok til orde for obligatorisk testing av alle som kommer til landet.

– Hvis alle blir testet, så vil det altså være med på å gi bedre oversikt over hvor smitten faktisk kommer fra, sier Jensen – som fikk motbør fra Støre:

– Tvangsmessig testing er ikke en god idé. Og det sier folkehelsemyndighetene, det er ikke måten du får tillit til dette systemet.

Partilederne var også innom krisepakken for oljeindustrien, koronavaksine og diskusjonen om globalt samarbeid kontra nasjonalisme og proteksjonisme i krisetiden – uten at temperaturen ble veldig høy.