Etter å ha tilbrakt den første dagen på sin store vestlandsturné sammen med pingviner, sjøløver og seler reiste Erna Solberg (H) videre sørover søndag.

På veien sørover på Vestlandet tok statsministeren seg tid til kaffekos hos KrF-leder Knut Arild Hareide – akkurat som for fire år siden.

At statsministeren legger et besøk til Hareide-familien på Bømlo er noe som styrker det nære forholdet mellom KrF og Høyre, mener Knut Arild Hareide.

De mer turbulente sakene etter fire år med samarbeid ble ikke nevnt med et ord.

– Jeg inviterte Erna for fire år siden og gjorde det igjen denne gangen. Så det er kjempehyggelig at hun fant tid til å komme innom, sier Hareide til Aftenposten.

Solberg og Støre kjemper om velgerne på Vestlandet. Men det er ikke der valget avgjøres, mener eksperter.

Hommedal, Marit / NTB scanpix

Han er klar på at KrF går til valg på fire nye år med Erna Solberg som statsminister, men han ser ikke for seg en regjering modellert etter dagens.

– Vi ønsker å komme inn i regjering. Og så har vi sagt at hvis ikke lykkes med det, så er det størst sjanse for at vi ender i opposisjon, sier Hareide.

Solberg: – Gir aldri opp

Statsministeren mener Regjeringen og samarbeidspartiene har klart å komme til gode løsninger de siste årene, men det ser lite sannsynlig ut med en firepartiregjering fra høsten av.

– Jeg kommer aldri til å gi opp håpet for en firepartiregjering, men det er ikke så veldig sannsynlig for øyeblikket, sier Erna Solberg til Aftenposten og legger til:

– At vi får til fire partier som kan samarbeide om politikk, det er mulig å få til.

Håper på fire nye år

Tordis Hareide er godt fornøyd med de fire siste årene med Solberg som statsminister, og ønsker seg fire nye år med Erna.

– Jeg er veldig glad for at de har klart å forhandle vekk saker som jeg ikke har likt, spesielt dette med taxfree-ordningen, sier moren til KrF-lederen.

Men noen råd vil hun ikke gi til sønnen, hvis han ender opp i en situasjon hvor han kan sette en stopper for en ny Solberg-regjering.

Hommedal, Marit / NTB scanpix

– Hvis Siv Jensen kommer forbi vil hun få kake?

– Ja, hvis hun kommer forbi skal hun få kake og kaffe, sier Tordis Hareide.

Sønnen satte stor pris på at Erna gjorde som for fire år siden og møtte opp for å drikke kaffe og spise kaker.

– Foreldrene mine har vært litt nervøse, men jeg tror de har gledet seg veldig til å få Erna på besøk. Hun er en person som jeg tror hele familien setter pris på.

Erna Solberg om Arbeiderpartiet: – De burde lære seg å være mer åpne for andres forslag.

Vanskelig samarbeid for de borgerlige

Det hersker stor usikkerhet rundt KrF og et fortsatt samarbeid på borgerlig side, og Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre er ute med invitter om samarbeid.

– Det rives og slites i KrF for tiden når det gjelder et fortsatt samarbeid på borgerlig side. Så det kan nok være lurt å vedlikeholde en vennskapelig tone med Hareide. Et slikt kaffebesøk kan være en investering på lang sikt, sier valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU til NTB

Skulle Venstre ende under sperregrensen, noe som er meget sannsynlig ifølge TV2s tallknuser Terje Sørensen, er det god mulighet for at Jonas Gahr Støre blir Norges neste statsminister.

Hareide har sagt klart ifra at han aller helst ønsker seg en sentrum-høyre-regjering, bestående av V, KrF og Høyre. Men han har også åpnet opp for å samarbeide med andre enn Høyre og Venstre. Spesielt har han lagt merke til at Arbeiderpartiet opptrer på en annen måte enn for fire år siden.

– Da var det rødgrønt flertall eller ingenting, men jeg tror de respekterer på det vi har sagt. Men det er klart hvis vi ikke lykkes med en sentrum-høyre regjering må vi gjøre det vi kan for å sikre innflytelse for de velgerne som stemmer på oss, sier Hareide.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad uttalte til NRK i forrige uke at et regjeringssamarbeid med Ap vil være uklokt. Også KrFs fylkesledere har vært delte i spørsmålet om partiet kan sitte i regjeringen med Støres parti.