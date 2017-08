Støre skuffer AUF om fraværsgrensen

Ap-leder Jonas Gahr Støre var fredag gjest på AUFs sommerleir på Utøya. Her ble han utfordret av ungdom fra sitt eget parti som har klare forventninger om hva Støre må levere om han blir Norges nye statsminister.

– Vil du ha en skole for alle der alle skal med, må du fjerne fraværsgrensen, sa Hamza Ali fra Rogaland til stor applaus fra hundrevis av AUF-ere i Bakken på Utøya.

Hvilket parti er du mest enig med? Ta Aftenpostens valgomat her.

Planlegger evaluering til høsten

AUF-leder Mani Hussaini krevde i Aftenposten fredag at Støre må vrake den omstridte grensen for fravær i videregående skole.

Han mener det ikke bør være noen tallgrense for fravær i videregående skole i det hele tatt.

Men her er ikke Støre villig til å komme sitt eget ungdomsparti i møte.

– Ap er for en fraværsgrense. Men vi vil at den skal evalueres for å se om det er behov for endringer, sier Støre til Aftenposten.

– AUF ønsker at det ikke skal være en tallfestet grense for fravær i veideregående skole. Er det aktuelt for dere å fjerne denne tallgrensen?

– Det kommer til å være en tallfestet fraværsgrense. Men jeg lytter til allmennleger som sier at det å ha fulle venterom med forkjølede 17-åringer ikke er en fornuftig ordning, sier Støre.

Arbeiderpartiet har programfestet at fraværsgrensen skal evalueres høsten 2017 om de vinner valget.

– Tenker dere å øke grensen for hvor mye man kan være borte uten å miste karakteren eller vil dere heller åpne for mer bruk av skjønn?

– Det ligger i retning av mer skjønn. Og man bør vurdere om foreldre kan gi en melding ved fravær når eleven er under 18 år, slik at man ikke må til legen, sier Ap-lederen.

AUF-ere advarte mot samarbeid med KrF

Også miljøspørsmål og forholdet til KrF engasjerte flere av AUFerne som gikk på talerstolen med spørsmål til Støre.

Fylkesleder Aurora Dimmen Bratli advarte Ap sterkt mot å gå inn et samarbeid med Kristelig Folkeparti etter valget. Hun mener avstanden er for stor blant annet i spørsmål om abort og homofiles rettigheter.

– Vi kan ikke ofre våre prinsipper på alteret til mørkemennene i KrF, advarte Bratli.

Støre svarte at han ikke er enig i beskrivelsen av KrF, basert på sine erfaringer med partiet i Stortinget og at han ikke er enig i strategien med å si nei til samarbeid.

– Når KrF har Frp som hovedmotstandere i valgkampen og vil bytte ut dagens regjering, så skal i alle fall ikke vi si at den døren er lukket, argumenterte Støre.