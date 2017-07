Venstres Abid Raja får kritikk for å søke traineer uten lønn: – Jeg lar meg ikke stoppe av LO!

«Jeg kan ikke gjøre noe med overføleriet fra LO, men jeg kan fortelle at frivillig «arbeid» lønner seg, og jeg er sikker at dersom du er interessert i politikk at en måned av din tid vil være vel anvendt tid», skriver Venstres førstekandidat i Akershus på sin Facebookside.

Raja har fått kritikk fra blant andre LO etter at han mandag la ut en stillingsutlysning på Twitter med teksten:

«Vil du ha erfaring med valgkamp? Jeg søker traineer. Du får lite betalt men må jobbe mye».

Til ungdommen: Vil du ha erfaring med valgkamp? Jeg søker traineer. Du får lite betalt men må jobbe mye:https://t.co/zynjTZq8BI Retweet pls — Abid Q. Raja (@abidraja) July 17, 2017

«Sosial dumping»

Mange reagerer på utlysningen, og kaller det sosial dumping. Andre mener det er helt vanlig at valgkamparbeid er basert på frivillighet.

I utlysningen søker Venstre «engasjerte ungdommer til intensivt og lærerikt valgkamparbeid fra august og ut valget». Det oppfordres til å opplyse i søknaden om man har grafisk kompetanse eller tilgang på bil. Jobben er frivillig, men traineene vil blant annet få mat, reisekort og «valgkampeffekter fra Venstre, inkludert Venstre-anorakken».

– Hvis de kaller det for lønn, kaller jeg det for svart arbeid. Hvordan skatter man på en anorakk?, sier ungdomsrådsgiver i LO, Pål Henriksen Spjelkavik til VG.

Spjelkavik påpeker at jobben har konkrete oppgaver og arbeidstid, og dermed nærmer seg et arbeidsforhold som «skal lønnes». Men han er åpen for at han kan ha feiltolket annonseteksten.

Raja kaller kritikken fra LO «overføleri», og sier til VG at i dette tilfellet har arbeidstagerorganisasjonen «bommet grovt», fordi det ikke er arbeid, men frivillige han søker.

‪Jeg fortsetter å søke frivillige. Lar meg ikke stoppe av #LO! Ungdom; vil du ha erfaring med politisk "arbeid": søk!... Posted by Abid Raja on Monday, July 17, 2017

Raja får også støtte av partileder Trine Skei Grande på Twitter:

LO gir millioner til noen partier - så angriper de oss andre for å søke frivillige.#demokratisksinnelag @abidraja — Trine Skei Grande (@Trinesg) July 18, 2017

Mindre partier lønner også

Flere av stortingspartiene har praktikanter eller traineer som hjelper til med valgkamp, sosiale medier og politikk gjennom sommeren. Men hva de får for jobben, bortsett fra erfaring, varierer.

– Vi er ikke kritisk ettersom Venstre er et parti som har lite penger. I Høyre kompenserer vi slike utlysninger, men vi har ofte litt lengre ansettelsesforhold, sier Joackim Meier Svendsen, kommunikasjonsrådgiver i Høyre til VG.

Andre mindre partier som KrF og Senterpartiet har også søkt hjelp fra ungdom til valgkampen i sommer. Med full lønn.

KrF har nå traineer i Møre og Romsdal, Rogaland og Agder med lønnstrinn 24, som tilsvarer en årslønn på 309.700 kroner. Det samme får de to traineene som skal jobbe for partiets stortingsgruppe fra midten av juni til september. En av dem er Tove Welle Haugland, som svarer på medietelefonen når Aftenposten ringer.

– Det er vanlig hos oss at alle traineene får lønn, enten de jobber i fylkene eller på Stortinget, sier Haugland.

Hun forteller at mange av traineene fortsetter i andre stillinger i KrF, og at de får lederkurs i forbindelse med jobben.

– De frivillige i politikken kan alltid styre sin egen innsats og hvor mange timer de bruker på å bidra i valgkampen, mens vi ansatte har forpliktelser og en kontrakt med arbeidsgiveren, sier Haugland.

– Vi vil ikke gjøre det på den måten

Senterpartiet søkte etter sommertraineer via sin nettside allerede i april. Fulltidsstillingene skal vare fra midten av juni til valget, og er lønnet etter statens lønnstrinn 23, tilsvarende en årslønn på 305.800 kroner.

– Vi lønner våre ansatte, for å si det sånn, sier generalsekretær i Senterpartiet Knut Olsen til Aftenposten.

Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Partiet pleier å ha to traineer i året, men det varierer om de jobber på Stortinget eller i hovedorganisasjonen.

– De bistår i valgkampen i valgår, og med alt mulig annet i mellomvalgår. Det er ofte studenter som jobber fra midten av juni til august, eller frem til valgdagen om de får til det, sier Olsen.

– Hva synes du om at Venstre bruker traineer på frivillig basis?

– Vi vil ikke gjøre det på den måten. Det er viktig med klare arbeidsforhold både for oss og traineene, sier Olsen.

Gir lønn til Stortings-traineene

Ifølge Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) oppgir alle partiene at deres praktikanter og traineer er ansatt og får lønn i henhold til tariffavtaler.

Rådgiver i Venstres stortingsgruppe, Astrid Knutsen Hårstad sier til ANB at de også lønner traineer på Stortinget som de andre partiene, men at denne utlysningen er snakk om et annet type engasjement.

Arbeidstilsynet

– Denne utlysningen handler om frivillige med et opphøyd ansvarsområde. Det er ikke snakk om en stilling. Lenger ned i utlysningen går det frem at arbeidet kan kombineres med skole og studier. Det er snakk om ettermiddags- og kveldsarbeid. Men det blir mange oppgaver. Det må man være forberedt på som frivillig i en valgkamp, sier hun.

Ikke ulovlig

Ifølge Arbeidstilsynet finnes det ingen definisjon av «trainee» i arbeidsrettslig forstand, men det er det reelle innholdet og ikke navnet på stillingen som er relevant for om det faktisk kan defineres som et ordinært arbeidsforhold.

Blant annet må varighet, omfang, arbeidstid og muligheter til å kombinere med annet lønnet arbeid eller utdanning tas med i vurderingen av om det er et normalt arbeidsgiver-arbeidstagerforhold.

– Frivillig, ulønnet politisk arbeid vil vanligvis ikke være i strid med arbeidsmiljøloven, skriver avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet, Gry Singsaas i en e-post til Aftenposten.