Hareides venstresving-turné: Ble varmt mottatt, men fikk kald politisk skulder

– Dette er ingen duell. Dette en samtale. Jeg tror dette vil gi et tydeligere valg for partiet, sier Hareide.

– Jeg håper å starte en viktig diskusjon i partiet og svare på mange spørsmål som det er lagt opp til, sier andre nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

Stemningen var hjertelig, men også tydelig spent mellom de to lederne i minuttene før dørene ble lukket og pressen kastet på dør. Hareide solgte og signerte bøker, og småpratet med partifellene.

Ropstad, som er fra nabokommunen, kjenner alle møtedeltagerne svært godt og så ut til å trives i lokalet.

Siden Hareide for en uke siden anbefalte KrF å søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp, har norsk politikk med ett snudd seg til å dreie seg om én sak:

Hva velger KrF på det ekstraordinære landsmøtet 2. november: Å gå inn i Solberg-regjeringen med hovedmotstanderen Frp, eller inn i en Støre-regjering som vil leve på SVs nåde?

Torsdag møttes Hareide og Ropstad til den aller første duellen i regi av Fædrelandsvennen i Frikirkens lokaler.

Fakta: KrFs vei til linjeskifte 25. september: Knut Arild Hareide presenterte sin bok der han argumenterer for samarbeid med Ap, men trekker ikke konklusjon. 28. september: Landsstyremøte i KrF. Hareide sier i sin tale at KrF skal søke samarbeid med Sp og Ap i en regjering, men uten SV. 4. oktober innleder partileder Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad en turne i lokallagene der de presenterer hvert sitt syn på hvilke regjeringsalternativ KrF skal velge. Det arrangeres en rekke slike møter rundt i landet. 8. oktober legger Regjeringen frem statsbudsjettet. 20. og 27. oktober samles fylkeslagene til ekstraordinære årsmøter for å velge 193 utsendinger til KrFs landsmøte som skal avgjøre saken. Et stort spørsmål er om fylkeslagene vil binde utsendingene. 2. november samles KrFs landsmøte på Gardermoen der de skal avgjøre om partiet skal ta steget over til venstresiden, søke seg inn i Solberg-regjeringen eller forbli et uavhengig opposisjonsparti i Stortinget. Avstemningen vil være skriftlig. Velger KrF Ap og Sp vil det starte forhandlinger om politisk plattform og statsbudsjettet. 27. november skal det etter planen være finansdebatt i Stortinget, det vil være tidspunktet for at Solberg-regjeringen eventuelt blir felt på budsjettet.

Må forklare seg om ulik konklusjon

Klokken 1800 startet selve rådsmøtet i Agder KrF med debatt og spørsmål med 77 av KrFs ordførere og lokallagsledere i Agder-fylkene. Møtet i Frikirken ble stengt for mediene. Det varer frem til klokken 2000.

Espedal, Jan Tomas

Da møter KrF-toppene og rådslederne mediene for orientere om utfallet i denne første debatt-stafetten frem mot det ekstraordinære landsmøtet.

KrF ønsker at medlemmene skal få spørre og snakke fritt i den kanskje viktigste debatten i partiets levetid. Partitoppene skal forklare hvorfor de lander på stikk motsatt konklusjon om hvor partiet vil få størst politisk gjennomslag.

På slutten av møtet er det lagt opp til avstemning og mulig vedtak som anbefaling foran fylkesårsmøtene som holdes om to og tre uker. Rådsmøtets holdning til regjeringsspørsmålet vil derfor veie tungt når møtenes som velger delegatene til landsmøtet holdes.

På forhånd tør ingen KrF-topper spå utfallet.

Espedal, Jan Tomas

– Jeg har et flertall i landsstyret bak meg. Men vi har vært bevisst på at dette må partiet bestemme. Hverken Kjell Ingolf eller jeg vet hvor vi lander. Vi kan begge være både vinner og taper, sier Hareide.

– Vi er nødt til å stå sammen uansett. Sammen om KrFs politikk, legger han til.

– Vi skal være forberedt på noe avskalling å kort sikt. Men prosjektet blir tydeligere, sier Kjell Ingolf Ropstad og tenker frem mot stortingsvalget i 2021.

Åpen for statsrådsposter i vidt forskjellige regjeringer

Hareide fikk spørsmål om Ropstad vil bli statsråd, enten i en Solberg- eller Støre-regjering.

– Jeg tror ikke vi skal begynne å fordele statsrådspostene nå. Men han er en av de største kapasitetene KrF har. Han gjør en formidabel jobb på Stortinget hver dag, sier Hareide.

– Det høres ut som et ja?

– Ja, svarer Hareide.

Espedal, Jan Tomas

Han understreker at han mener at en Ap, Sp og KrF-regjering er et sentrumsalternativ. Men hvilken konklusjon han personlig trekker hvis han taper avstemningen på landsmøtet, lar han fortsatt henge i det uvisse.

– Er du KrF-leder ved nyttår?

– Jeg kan love å stå for det syn jeg står for. Samme hva, jeg kommer til å stå på for KrF, sier han, uten å være mer konkret.

På Aftenpostens spørsmål om hvem som vant den første duellen, svarte Ropstad kjapt:

– Det ble uavgjort.

Lørdag fortsetter duellen i Stavanger. Da møter Hareide første nestleder Olaug Bollestad, som i likhet med Ropstad ønsker å gå inn i Solberg-regjeringen.

– Han skal på jakt. Det viser hvor sterkt engasjert han er i denne saken, smiler Hareide mot Ropstad, som starter elgjakten hjemme i Evje og Hornes.