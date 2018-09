– Sylvi Listhaug er ekstremt populær i eget fylke, og jeg tror det samme gjelder i resten av landet, sier Frank Sve, fylkesleder i Møre og Romsdal Frp.

Fylkesstyret vedtok allerede i juni enstemmig at Listhaug er deres kandidat som nestleder ved landsmøtet våren 2019. I og med at Per Sandberg trakk seg i august, skal sentralstyret mandag velge en erstatter blant sentralstyrets medlemmer frem til landsmøtet.

Aftenposten har snakket med en rekke sentrale Frp-politikere de siste dagene. Et halvt år etter at hun trakk seg som statsråd for å unngå mistillit, ser det ut til å bli en ren parademarsj inn i partiets toppledelse for Listhaug.

Signalene tyder også på at Ketil Solvik-Olsen vil få støtte for å fortsette som nestleder selv om han flytter til USA i ett år.

– Tilbakemeldingene fra landet er at Sylvi har veldig sterk støtte. Jeg regner med at det blir slik, sier Sve.

Store ambisjoner for Listhaug

Møre og Romsdal er Frps største fylkeslag. Og de har store ambisjoner for Listhaug.

– Mange savner henne i Regjeringen. Hun er en sterk stemme for Frp i viktige saker, sier Sve.

Samferdselsminister Jon Georg Dale nevnes også i alle diskusjoner om nestleder og ledervervet i partiet når partileder Siv Jensen en gang velger å gå av.

Men i Dale og Listhaugs hjemfylke Møre og Romsdal, er det ingen tvil om at Listhaug er førstekandidaten.

– Vi har gjort vårt vedtak om at Sylvi er vår nestlederkandidat, sier han foran møtet hvor Frp skal konstituere ny nestleder etter Sandberg.

– Listhaug vil takle ledervervet

– Er hun også fylkets neste lederkandidat?

– Hun vil ikke ha noen problemer med å takle ledervervet hvis det skulle bli aktuelt. Hun har en utrolig sterk posisjon, lang erfaring og har vært i kommunepolitikken, byrådet i Oslo, hun har erfaring fra privat næringsliv og bred erfaring fra Regjeringen, og en utrolig sterk forankring i partiet, sier Sve.

Han understreker at det ikke er noen lederdebatt i Frp nå.

– Det kan bli mange år til det blir aktuelt. Vi har innstilt Listhaug som nestlederkandidat. Så innbefatter det selvsagt at hun kan ta andre, høyere posisjoner hvis det skulle bli aktuelt, sier Sve.

Han peker også på Jon Georg Dale og fiskeriminister Harald Tom Nesvik som sterke politikere fra fylket. Sve, som leder valgkomiteen foran årets landsmøte, tror imidlertid ikke det vil være mulig å få valgt både Listhaug og Dale som nestledere til våren.

– Møre og Romsdal kan neppe få to nestledere

– At Møre og Romsdal skal få to nestledere skal vel godt gjøres. Både Jon Georg og Harald Tom er veldig dyktige, men vi har problemer med å få inn tre stykker. Det vil føre til protester fra resten av landet. Partiet har utrolig mange dyktige personer å velge blant, sier han.

– Det blir nok en diskusjon i sentralstyremøtet. Som nestleder skal du jo rundt i landet. Men han er valgt frem til landsmøtet, og de klarer sikkert å finne en løsning, sier Sve.

Sentralstyremedlem Tom Staahle sier han har bestemt seg, og «ser frem til diskusjonen i sentralstyret».

– Vi har mange spennende kandidater som kan fylle vervene i Frp, sier Staahle.

Ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen, tror «det er gitt at det blir Sylvi Listhaug som overtar etter Per Sandberg».

– Det håper og tror jeg. Når det gjelder Solvik-Olsen, tror jeg vi må diskutere hva som er best for lederen, partiet og hva Ketil Solvik-Olsen sier om hvordan han kan bidra, sier Andersen.

– Vi lever i en verden med mye digitale hjelpemidler som gjør at Ketil kan delta og være der for partilederen når hun trenger det. Så jeg tror det lar seg løse og han fortsetter, legger Andersen til.