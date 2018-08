Raymond Johansen til Sverigedemokraterna: – Sverige er ikke et u-land på randen av krig

Onsdag våknet Sverige til nyheter om flere nye bilbranner rundt Göteborg og Borås. Natt til tirsdag ble over 100 biler påtent eller vandalisert.

Riksdagsrepresentant Aron Emilsson fra Sverigedemokraterna tegnet et dystert bilde av situasjonen da han deltok i innvandringsdebatt i Kulturhuset i Arendal onsdag formiddag.

– Vi kan se hvordan ambulanser, politi, og brannvesen angripes når de skal ut og slukke branner. Enkelte steder tør ikke politiet heller å gå inn, sa Emilsson.

Aftenposten i Göteborg: Hvorfor brenner maskerte ungdommer naboens biler? Ofrene i har en teori

En måned før valget i Sverige kniver partiet med Socialdemokraterna om å være landets største parti, og ligger på over 20 prosent på målingene.

«Tradisjon og nasjonens interesse»

Emilsson har denne forklaringen på hvorfor partiet nå på noen målinger er størst i landet:

– Vi beskriver en svensk virkelighet som mange velgere kjenner seg igjen i. Andre partier har mislykkes med å beskrive hvilken virkelighet vi har i Sverige, med parallellsamfunn som vokser frem utenfor majoritetssamfunnet, store mangler i lov og orden og også i helse- og sykehussektoren.

– Vår velgerne ser at vi setter trygghet, tradisjon og nasjonens interesse foran globale og internasjonale interesser, kjenner de seg igjen og er klare til å stemme på oss selv om man kanskje har stemt Moderaterna før.

– Ingen systemkollaps

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo mener Emilson gir et forvrengt bilde av situasjonen i Sverige.

– Dere snakker som om Sverige er et u-land på randen av krig, sier han.

– Det er klart det ikke er tilfellet. Vi erkjenner også at vi ikke står i en systemkollaps, men vi vil peke på at vi i løpet av nærmeste fremtid kan stå der at velferdskonstruksjonen og våre felles ressurser står overfor veldig store problemer om den sosiale tilliten krakelerer, svarer Emilson.

– Vi står overfor store problemer der politiet ikke våger å bevege seg i enkelte bydeler, posten ikke våger å dele ut post, og for meg er det et tegn på et Sverige jeg ikke kjenner igjen. Så man skal ikke relativisere eller forminske de svenske problemene selv om vi ikke er et u-land.

SV-leder Audun Lysbakken understreket at målinger viser at folk oppgir helse og skole som de viktigste sakene i den svenske valgkampen, ikke innvandring.

– Skaper «oss» og «dem»

Emilsson ble under debatten konfrontert med partilederens splittende retorikk. Raymond Johansen siterte fra en radiotale partileder Jimmie Åkesson holdt tidligere denne uken, der han skal ha sagt at han velger velferd, funksjonshemmede barn og eldre fremfor masseinnvandring.

– Det er en retorikk som setter de svakeste opp mot hverandre; du kan ikke støtte eldre eller funksjonshemmede barn om du er for innvandring. Det skaper en forestilling om at samfunnet er i ferd med å gå under, og det blir et «oss» og «dem», sier han.

Emilsson ble under debatten også konfrontert med tidligere utsagn fra Åkesson, blant annet hans omtale av innvandrere som «parasitter».

– Det kjenner jeg ikke igjen, sa Emilsson.

Tok æren for lave asyltall

Justisminister Tor Mikkel Wara slo fast at Norge er langt unna «svenske tilstander».

– Den viktigste grunnen til det er at vi har ført en vesentlig strengere og mer rettferdig innvandringspolitikk, sa han.

Han mener Regjeringen har æren for at Norge nå har det laveste antallet asylsøkere på 20 år.

– Det skyldes at vi er så effektive til å skille ut de som ikke er reelle asylsøkere. Det sender et signal, sa han.

– Da den store flyktningkrisen kom, fikk vi ikke noen rystelse i det politiske systemet i Norge, slik man fikk i mange andre europeiske land, fordi Frp hadde hånd om krisen, sa han videre.

Johansen ba Wara sende en «vennlig tanke til Tyrkias president Erdogan».

– Det er han og Italia som sørger for at det ikke kommer flere asylsøkere til Norge nå, ikke en stor kunnskap som blir spredt om at Tor Mikkel Wara sitter som justisminister i Norge, sa han.

Elefanten i rommet

Under den store integrerings- og innvandringsdebatten i Arendal diskuterte Raymond Johansen (Ap), Audun Lysbakken (SV), Tor Mikkel Wara (Frp) og Ingjerd Schou (H) tidvis heftig om antall kvoteflyktninger Norge bør ta imot, støtte til religiøse trossamfunn og asylavtalen med EU.

– Den norske debatten er på et helt annet og høyere nivå enn den svenske, sier han.

Han mener det inntil nylig har vært utenkelig å diskutere omfanget og effekten av innvandring til Sverige, mens dette lenge har vært en naturlig debatt i både Norge og Danmark.

– I Sverige er immigrasjonsspørsmålet «elefanten i rommet» – noe ingen virkelig våger snakke om på en dyp og grunnleggende måte.