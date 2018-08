Fylkesleder mener at Sandbergs Iran-reise er skadelig for partiet

Det gjelder ikke Fremskrittspartiets fylkesleder i Troms og Finnmark, Odd Eilert Persen. Han mener at Per Sandbergs Iran-tur er skadelig for partiet. Persen støtter Mazyar Keshvaris uttalelser torsdag.

Da sa Keshvari at Sandberg bør vurdere sin fremtid i partiet.

– Et meget uklokt valg av Per. Dette er skadelig for Frp, sier Persen.

Han mener at E-tjenesten har sagt sitt om hvorfor det er skadelig. Tidligere sjef for E-tjenesten, Kjell Grandhagen, uttalte til Dagbladet i går at han er overbevist om at iranske myndigheter har hacket Sandbergs mobiltelefon.

– En statsråd er ikke bare en person. Jobb og stilling medfølger instrukser og et særlig krav til ansvar. Saken beviser at han ikke forstår dette. Derfor er tilliten svært svekket, sier Persen.

Tybring-Gjedde: – Bryter med alt Frp står for

Aftenposten har vært i kontakt med en rekke stortingsrepresentanter for Frp og spurt om de er enige med Keshvari.

De fleste vil ikke kommentere saken og mener at dette er en sak som er et internt anliggende for Frp.

Christian Tybring-Gjedde svarer på spørsmål fra Aftenposten at hans tillit til Per Sandberg er svekket etter Iran-reisen, men at det ikke er hans oppgave å vurdere Sandbergs fremtid i regjering eller parti.

«Jeg har i denne saken hele tiden uttalt meg som utenrikspolitisk talsperson og på det grunnlaget mener jeg Sandbergs reise bryter med alt FrP står for», skriver Tybring-Gjedde i en tekstmelding.

Forstår Keshvari

Åshild Bruun-Gundersen, stortingsrepresentant for Aust-Agder, sier at hun har forståelse for Keshvaris utspill.

«Iran er ikke et idyllisk ferieland, men et terrorregime. Kvinner blir straffeforfulgt for å vise hår eller for å bade. FrP tar avstand fra ethvert totalitært diktatur, enten det er Iran eller Nord-Korea, så jeg støtter Mazyar fullt ut på den uttalelsen. Per Sandberg burde også vært tydeligere på det», skriver hun.

Bruun-Gundersen sier at hun for øvrig stiller seg bak partileder Siv Jensens redegjørelse.

Da sa hun følgende:

– Jeg registrerer at Per Sandberg har vært på ferie i Iran. Dette endrer ikke på FrPs kritiske holdning til politikken som føres av regimet i Iran, sa partilederen for to dager siden, uten å fremsette hverken kritikk eller støtte til Frp-nestlederens reise.

Fortsatt tillit

Representantene Ulf Leirstein og Morten Ørsal Johansen, fra henholdsvis Østfold og Oppland, svarer tydelig at de fortsatt har tillit Sandberg.

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati for Akershus mener at saken er blåst ut av proporsjoner av mediene og kaller dekningen «flåsete».

– Jeg ser at Per rettmessig kritiserer det iranske regimet og hyller mange iraneres modige kamp for daglig frihet. Per har alltid vært tydelig i disse spørsmålene, sier Gulati.

Totalt har 16 av Frps 27 stortingsrepresentanter besvart Aftenpostens henvendelser fredag.

Ingen kommentar

Fredag har Aftenposten også kontaktet samtlige fylkesledere for å høre om de støtter Keshvari, som er fylkesleder i Oslo, men få har lyst til å uttale seg om saken.

«Sandberg har en fin fremtid i partiet fremfor seg. Jeg ønsker ikke å kommentere partimedlemmer sine private feriereiser», skriver Christian Eikeland i en tekstmelding.

Heller ikke Johan Aas, fylkesleder i Innlandet (Oppland og Hedmark), vil kommentere saken.

«Slike utsagn og diskusjoner tar vi internt i partiet og ikke i media. Derfor har jeg ingen kommentar», skriver Aas.

Ni av de øvrige 13 fylkeslederne, bortsett fra Keshvari, har ikke besvart Aftenpostens henvendelse.

Frank Sve, fylkesleder i Møre og Romsdal, og Gustav Bahus, fylkesleder i Hordaland, har derimot begge uttalt til NTB at de ikke vil kommentere saken.

